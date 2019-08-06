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Картина дня: пожар в кондитерской фабрике и увеличение штрафа за непропуск машины скорой помощи в 10 раз

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© Фото: unsplash.com

Темы дня

Когда пожар локализовали и сколько теперь будут платить нарушители.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал крупный пожар в производственном цехе кондитерской фабрики «Десерт Фентези», расположенном на улице Салова в Петербурге.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около 17:05. В 17:13 к месту ЧП прибыли первые спасатели. Как сообщает пресс-служба МЧС по городу, огонь распространился на площади 30 кв. м.

Пожар и очаг возгорания были локализованы в 17:45. На месте работали сотрудники РСЧС – 12 единиц техники и 54 человека, а также представители МЧС.

О пострадавших не сообщалось. Около 40 сотрудников покинули здание ещё до приезда МЧС.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали вступившие с 6 августа изменения в КоАП и УК РФ, которые увеличивают штрафы за воспрепятствование работе медиков. Первыми об этом написали «Невские новости» (05:15), «Фонтанка» (08:10) и ДП (11:25).

Как сообщает пресс-служба Госдумы, штраф за непропуск машины скорой помощи на дороге теперь составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (вместо 500 рублей), водителю также грозит лишение прав на срок до 1 года (ранее – 3 месяца).

Если по вине водителя пациент погибнет, виновного накажут лишением или ограничением свободы, либо обязательными работами на срок до 4 лет.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стали слова новичка «Зенита» – защитника Дугласа Сантоса – о Северной столице.

Он поделился впечатлениями о городе и рассказал, что больше всего его поразили широкие улицы. «Дома, которые мне показывали, когда я искал жильё, тоже большие. Я люблю пространство, поэтому огромные размеры всего, что здесь есть, не могли меня не впечатлить», – добавил Сантос.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».

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