Картина дня: переход Малкома из «Барселоны» в «Зенит» и смертельная авария на КАД

Главной новостью, по данным «Монитора», стал официальный переход бразильца Малкома из «Барселоны» в «Зенит». Как сообщается на сайте сине-бело-голубых, соглашение рассчитано на 5 лет.

За переход в петербургскую команду игроку предложили 45 млн евро. Накануне бразилец прилетел в Россию, чтобы уладит организационные вопросы.

«Малком – футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из „Барселоны“. В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но „Барселона“ всё-таки была более настойчива», – рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Малком чаще всего выступает на позиции правого полузащитника. За «Барселону» в прошлом сезоне футболист отыграл 24 матча, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала авария на 32 километре внутренней стороны КАД в районе Мурино у съезда на Руставелли, в которой погиб ребёнок. Столкнулись грузовик «ГАЗон» и легковой автомобиль Mazda.

В ходе ДТП водитель Mazda и мальчик 2007 года рождения получили травмы средней степени, девочка 2012 года рождения скончалась.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, погибший ребёнок ехал в автомобиле без детского удерживающего устройства. Девочку пытались реанимировать, но все попытки оказались безуспешными.

На помощь пострадавшим прилетел вертолёт спасательной службы. По факту ДТП проводится проверка.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала сумма более чем 990 млн рублей, которую выделит Смольный на проект участка «коричневой» ветки метро от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна». Первыми об этом написали 1 августа «Фонтанка» (17:40) и ДП (18:50).

Как сообщается на сайте госзакупок, в течение 5 лет подрядчик, который пройдёт отбор в конкурсе, должен будет разработать проект ветки. Проектировщика выберут 4 сентября 2019 года.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.