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Картина дня: летний снег и перекрытие набережной канала Грибоедова из-за съемок фильма

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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В каком районе петербуржцы наблюдали природную аномалию и какой участок канала Грибоедова перекроют в начале августа.

Главной новостью, по данным «Монитора», стала необычная погода в Петербурге: вечером во вторник, 30 июля, на юге города в Московском районе горожане заметили снег.

Первыми об этом написали «78» (30 июля в 21:25) и «Невские новости» (31 июля в 05:25).

Внезапный снегопад прошёл на площади Конституции, сообщает ФАН. Причины аномалии неизвестны. МЧС предупреждало лишь об усилении ветра.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в среду, 31 июля, был установлен «отрицательный» рекорд по температуре. Колесов рассказал, что прошлый рекорд был установлен 31 июля 1894 года (+13,8 градусов). В 2019 году ждали как минимум +14 градусов, но температура воздуха опустилась на 2 градуса ниже прогноза.

Синоптик опроверг предположения о появлении снега. «У нас не такая воздушная масса, чтобы пошёл снег. Даже для града не было активной конвекции. Сейчас в Петербурге царит осенняя погода с моросящими дождями», – заключил он. В последний месяц лета температура в городе будет постепенно повышаться.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало ограничение движения в центре Петербурга из-за съёмок фильма.

«В связи с проведением ООО „БиС“ съёмок фильма „Астрология“ с 00:00 3 августа до 22:00 4 августа будет прекращено движение транспортных средств по набережной канала Грибоедова на участке от Конюшенной площади до Невского проспекта, Чебоксарскому проезду и Царицынскому проезду», – сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В КРТИ добавили, что по той же причине 2 августа с 07:00 до 24:00 будет введён запрет остановки транспорта по Шведскому переулку.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало закрытие сразу четырёх автобусных маршрутов с 1 августа. Первыми об этом написали «Невские новости» (30 июля в 18:40) и «78» (31 июля в 11:25) и АиФ (14:55).

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор Перевозок», с 1 августа в Петербурге закроют четыре автобусных маршрута: № 29 (Карбюраторный завод – станция метро «Московские ворота»); № 44 (Репищева улица – станция метро «Удельная»); № 84а (Левашово, вокзал – Новосёлки, карьер); № 84шк (ж/д станция Песочная – Новосёлки).

Трассу автобуса № 59 при этом продлят от метро «Волковская» по улице Салова, Волковскому проспекту, Мгинской улице (обратно – по улице Самойловой, улице Салова) до конечной остановки «Карбюраторный завод» (по трассе закрываемого маршрута № 29).

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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