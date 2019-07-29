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Картина дня: интерес «Зенита» к Малкому из «Барселоны» и запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

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© Фото: Instagram / @malcomoliveira_97

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Во сколько оценивается трансфер игрока и как оценивают поправки в закон участники рынка.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал интерес ФК «Зенит» к бразильскому нападающего Малкому. Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:30) и «Невские новости» (17:00).

22-летний бразильский форвард перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 41 млн евро, однако в стартовом составе не закрепился.

Как сообщают спортивные издания, сине-бело-голубые готовы отдать за футболиста 40 млн евро. При этом директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «речи о 40 млн не идёт». «И вообще мы цифры не обсуждаем, пока не получим итоговый результат», – добавил Медведев.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал запрет анонимно пополнять электронные кошельки в России. Соответствующие поправки в закон о национальной платёжной системе одобрил Совет Федерации. Об этом сообщает РБК.

«QIWI Кошелёк», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и другие онлайн-кошельки теперь нельзя будет пополнить без идентификации личности, а также наличными через терминалы.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, анонимные онлайн-кошельки могут использовать для финансирования терроризма или распространения наркотиков. Нововведения позволят отслеживать и блокировать подозрительные операции, а также устанавливать личность плательщика.

По словам председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, запрет затронет около 10 млн человек, в том числе подростков и тех, у кого нет паспорта или банковского счета. В ассоциации утверждают, что все риски анонимных-онлайн платежей минимизированы лимитами: баланс электронных кошельков не может превышать 15 тыс. рублей, а общая сумма операций – не более 40 тыс. рублей в месяц.

По словам Достова, поправка не поможет остановить финансирование наркотиков и терроризма, однако негативно скажется на доходах компаний-участниц рынка.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала гибель уток в Таврическом саду. Первыми об этом написали «Фонтанка» (15:00) и АиФ (15:20).

Мёртвых птиц нашли в грязной воде сада. «В саду прекратили подачу воды, водоёмы загрязнены и покрываются тиной, мусор не убирают даже с берега, вода в протоках гниёт, рыба всплывает. Таврический пруд стал Таврическим болотом», – рассказали волонтёры Центрального района.

В комитете природопользования рассказали, что накануне были вывезены две мёртвые птицы, однако «зелёные водоросли, которые можно наблюдать на поверхности, являются частью естественной экосистемы, и вмешиваться в неё нельзя». В комитете добавили, что 29 июля инспекторы видели плавающих уток, чаек и голубей в пруду, поэтому искать взаимосвязь между гибелью птиц и состоянием пруда не стоит.

Как пишут петербуржцы в соцсетях, этот случай с гибелью пернатых далеко не первый.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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