Картина дня: взрыв газа в новом доме в Ленобласти и задержание подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Главной новостью, по данным «Монитора», стал взрыв в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области, из-за которого произошло обрушение стены дома №1 на Октябрьской улице.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного в 13:35 в четверг, 25 июля.

По предварительным данным, стена дома рухнула после воспламенения скопившегося в квартире газа. Данных о пострадавших не поступало. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и следователи территориального отдела СКР совместно с криминалистами Следственного управления.

Дом был построен и введен в эксплуатацию в 2016 году в рамках программы расселения аварийного жилья. В него было переселено 103 человека.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало задержание в Петербурге подозреваемого в убийстве политической и ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Как сообщает пресс-служба СКР, в изоляторе находится уроженец Киргизской республики 1981 года рождения.

По мнению следствия, ранее судимый мужчина был знаком с Григорьевой, и в ночь на 21 июля у дома № 5 по Московскому шоссе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он убил ее во время конфликта на бытовой почве. Женщине было нанесено не менее восьми ножевых ранений.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стала продажа в социальных сетях за 500 рублей бесплатных пригласительных билетов на парад ВМФ, который пройдет в Петербурге и Кронштадте в воскресенье, 28 июля. Первыми об этом написали «Фонтанка» (24 июля в 21:50), «78» (25 июля в 08:10) и АиФ (08:25).

Надпись на продаваемых приглашениях говорит о том, что билеты дают право увидеть парад с трибуны. В администрации Кронштадтского района сообщили, что распространением бесплатных билетов занимается отдел организационной работы. Такие пригласительные предназначены для общественных и ветеранских организаций.

Запись из соцсетей исчезла после публикаций о продаже бесплатных билетов в СМИ. Страница пользователя была удалена.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.