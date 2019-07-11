Картина дня: пожар на ТЭЦ в Мытищах и новый главный тренер СКА

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар участка газопровода рядом с Северной ТЭЦ в Мытищах. Первыми об этом сообщили ДП (11:55), «Невские новости» (12:25) и 47news (12:30).

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в четверг, 11 июля, в 11:11. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В ликвидации возгорания участвовали 178 человек и 82 единицы техники, два вертолета и два пожарных поезда.

Высота пламени превышала высоту девятиэтажного дома. В 12:38 МЧС сообщило о ликвидации факельного горения.

В результате пожара погибла женщина, она работала охранником. МЧС также сообщило о 13 пострадавших: один из них госпитализирован, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело. Огонь нанес ущерб как минимум в 150 млн рублей. Причины возгорания неизвестны. По данным «Интерфакса», пожар мог возникнуть из-за повреждения газопровода при строительных работах.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало назначение Алексея Кудашова главным тренером СКА. Оперативнее всех об этом написали «78» (10 июля в 21:20) и ДП (21:55).

Ранее Кудашов отвечал за атакующие действия игроков СКА. Анвар Гатиятулин будет по-прежнему отвечать за организацию и построение игры в зоне обороны. В тренерский штаб вошел Игорь Ефимов.

Бывший главный тренер Илья Воробьев покинул петербургскую хоккейную команду. Он не будет руководить и сборной России по хоккею. Его место также займет Кудашов.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало начало вырубки березовой рощи в Муринском парке, несмотря на протесты граждан. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (13:30), АиФ (14:40) и «78» (18:15).

От деревьев очищают ту часть, которая будет идти под застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» компании «Анна Нова».

По словам участников группы «За сохранение Муринского парка» во «ВКонтакте», застройщик обещал пересадить деревья, а не вырубать их.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «78» и ДП.