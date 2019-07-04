Картина дня: новая форма «Зенита» и подарок Папе Римскому от Путина

Главной новостью, по данным «Монитора», стала новая форма «Зенита» на сезон 2019/20. Первыми о ней написали ДП (14:30) и Regnum (15:05).

«Форма произведена из переработанного полиэстера; для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду», – сообщается на сайте «Зенита».

Домашний комплект формы выполнен в сине-голубых цветах. Палитра «вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом». Гостевой комплект сделан в белом цвете с синими полосками на рукавах и воротнике. Техническим спонсором ФК остается компания Nike.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стал выбор петербуржцами названия арт-парка на проспекте Добролюбова, который появится вместо «Судебного квартала». Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (11:10) и АиФ (12:20).

Топонимическая комиссия города порекомендовала дать пространству историческое название – «Тучков буян». За вариант проголосовали 90% опрошенных. На втором месте – «парк Лихачева». Какое название будет выбрано, решат местные жители.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал обмен подарками президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска после беседы, которая прошла в библиотеке Апостольского дворца Ватикана.

Путин вручил папе Франциску диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело и икону с изображением апостолов Петра и Павла.

Понтифик подарил Путину гравюру Джузеппе Вази 1774 года, на которой изображена площадь святого Петра, а также послание ко Всемирному дню мира 2019 года и медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована цитата из радиообращения папы Пия XII в 1939 году: «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне».

Самыми оперативными в Петербурге оказались АиФ, «Невские новости» и «Фонтанка».