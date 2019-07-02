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Картина дня: гибель 14 российских моряков при пожаре на подлодке и задержание таксиста-насильника в Петербурге

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© Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

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Что известно о трагедии и когда произошел инцидент с таксистом.

Главной новостью, по данным «Монитора», стал пожар на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате, при котором погибли 14 моряков-подводников.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

В Минобороны отметили, что ликвидировать пожар удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

В настоящее время аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ. СК РФ начал проверку.

«Это страшная трагедия. Мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны», – написал 2 июля врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице во «ВКонтакте».

Из-за случившегося президент РФ Владимир Путин отменил участие в туристическом форуме «Реки России» для встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин поручил Шайгу «выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии». «Прошу вас по возвращению доложить мне лично», – сказал Путин. Также президент РФ поручил оказать необходимую помощь семьям погибших.

Путин отметил, что трагедия произошла на необычном научно-исследовательском судне. «Экипаж – высокопрофессиональный, в соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших – семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», – заявил президент РФ.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало задержание 22-летнего мигранта из Средней Азии, который в апреле 2019 года пытался изнасиловать молодую девушку. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:15), Regnum (09:35) и АиФ (10:35).

Инцидент произошел на Хасанской улице. 21-летняя петербурженка возвращалась из ночного заведения домой на такси. Водитель, который ее подвозил, выследил девушку, дождался, когда та зайдет в парадную, и проник следом за ней в лифт.

Далее подозреваемый вышел из лифта вместе со своей жертвой и попытался ее изнасиловать. Девушка активно сопротивлялась, в итоге насильник сбежал с прокушенной губой и расцарапанным лицом.

Позже девушка написала на таксиста заявление в полицию. Спустя три месяца силовики установили личность предполагаемого насильника. Мужчина был опознан потерпевшей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало исследование Роспотребнадзором воды у пляжей Петербурга. Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 1 июля на территории города нет ни одного водоема, соответствующего санитарно-химическим и микробиологическим показателям для купания. Оперативнее всех об этом написали ДП (16:35), «Невские новости» (17:55).

«Все водные акватории, – Суздальское озеро, Ольгинский водоем, озеро Разлив, Колонистский пруд, Финский залив, озеро Безымянное, – не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Управление не рекомендует использовать данные зоны для купания», – заявили в Роспотребнадзоре.

Антисанитарные условия обнаружены в водоемах Выборгского, Пушкинского и Красносельского районов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались АиФ, «Невские новости» и «Фонтанка».

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