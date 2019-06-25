Картина дня: проверка муниципальных выборов и череп на месте плачущего Цезаря на Парнасе

Главной новостью, по данным «Монитора», стал визит 14 сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Петербург. Они должны выяснить, что происходит в городе с нарушениями на муниципальных выборах. Первыми об этом написали «Фонтанка» (11:32) и Regnum (14:02).

«Ввиду того, что где-то поступают опять сигналы о неисполнении тех или иных решений, о нарушении законности, сегодня в Петербурге работает довольно-таки большая группа – порядка 14 человек – представителей ЦИК. Члены с правом решающего голоса Центральной избирательной комиссии совместно с нашими сотрудниками (работают) для того, чтобы все же живьем понять, что на сегодня происходит в городе в вопросах избирательного процесса», – рассказал на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии ее глава Виктор Миненко.

Миненко добавил, что в среду, 26 июня, на заседании ЦИК будет заслушан доклад Горизбиркома о первых итогах работы.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало исчезновение бюста плачущего Юлия Цезаря с надписью «Красота спасет Рим» на Парнасе. Скульптура была посвящена инфраструктуре района и простояла несколько часов.

Утром во вторник, 25 июня, автор арт-объекта Loketski в своем Instagram сообщил, что бюст Цезаря забрали неизвестные. Вместо него он установил новую скульптуру – плачущего черепа с надписью «Красоту спасет R.I.P.»

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало попадание бывшего защитника «Зенита» Александра Анюкова в тренерский штаб петербургского клуба. Первыми об этом написали «Невские новости», «Фонтанка» (14:02) и ДП (14:17).

«Легендарный футболист продолжит карьеру в тренерском штабе сине-бело-голубых в качестве помощника Сергея Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления», – сообщается на сайте команды.

Анюкову 36 лет. Он провел за «Зенит» 417 матчей, забил 13 голов и отдал 30 результативных передачи. Является единственным футболистом, ставшим пятикратным чемпионом России в составе петербургского клуба.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», ДП и «Невские новости».