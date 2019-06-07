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Картина дня: предложение Анюкову стать тренером «Зенита» и единая транспортная система Петербурга

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© Фото: Twitter / @zenit_spb

Темы дня

Какого числа заканчивается контракт с футболистом и как хотят связаться ЗСД, КАД и ШМСД.

Главной новостью, по данным «Монитора», стало предложение «Зенита» Александру Анюкову перейти в тренерский штаб футбольного клуба. Первыми об этом написали «Фонтанка» (14:45), «Невские новости» (15:25) и АиФ (16:10).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» не намерено продлевать контракт с 36-летним Анюковым как с защитником.

Спортсмен играет в петербургской команде с июля 2005 года. За 14 лет Анюков провел 417 официальных матчей, забил 13 голов. Пятикратный чемпион России, на его счету Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА 2008 года.

Контракт «Зенита» с Анюковым заканчивается 30 июня 2019 года.

Второй новостью дня, согласно «Монитору», стало подписание на ПМЭФ-2019 соглашения о единой транспортной системе Северной столицы. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» и АиФ (09:00).

Соглашение подписали вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, генеральный директор АО «ЗСД» Константин Попов и генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» Алексей Бнатов. Проект реализуется при поддержке банка ВТБ и «Газпромбанка».

Строительство новой развязки обеспечит прямую связь ЗСД с восточной частью Московского и Фрунзенского районов, а после завершения строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) единую сеть составят ЗСД, КАД и ШМСД. Срок исполнения – до 2042 года.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало подписание на ПМЭФ-2019 соглашения о расширении функционала Единой карты петербуржца.

Соглашение подписали врио губернатора Петербурга Александр Беглов и генеральный директор «Национальной системы платежных карт» (карты «Мир») Владимир Комлев.

Как сообщает пресс-служба Смольного, Единая карта петербуржца должна совмещать функции банковской и скидочной карт, проездного документа, полиса ОМС и удостоверения личности. Также она станет персональным ключом к государственным и коммерческим цифровым сервисам.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.

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