Картина дня: «нулевой» день ПМЭФ-2019 и аномальная жара в Петербурге

Главной новостью, согласно «Монитору», стала подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет с 6 по 8 июня в «Экспофоруме».

В среду, 5 июня, в рамка «нулевого» дня прошла встреча гостей, провели несколько презентаций, выставок, мастер-классов, концертов и благотворительный футбольный матч.

Ключевая тема ПМЭФ-2019 – «Формируя повестку устойчивого развития». Центральное событие – пленарное заседание, на котором выступят президент РФ Владимир Путин, президент Болгарии Румен Радев, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стала аномальная жара в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:25) и АиФ (16:35).

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 5 по 9 июня в Северной столице и большинстве районов Ленобласти ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на +7 и более градусов. Среднесуточная температура воздуха составит от +20 до +23 градусов.

МЧС напоминает, что долго находиться на жаре вредно, нужно пить больше воды и помогать окружающим. В ведомстве призывают не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало попадание Петербурга в тройку лидеров рейтинга самых чистых городов России по итогам весны 2019 года. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (08:50), «Невские новости» (10:25) и ДП (11:15).

Как сообщается на сайте общественной организации «Зеленый патруль», в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» первое место заняла Москва, второе – Петербург, третье – Севастополь. Северо-Западный федеральный округ, куда входит и Ленобласть, в рейтинге федеральных округов занял третье место.

При составлении рейтинга учитывается чистота воздуха и водоемов, состояние промышленной среды, процесс рекультивации полигонов и ликвидации несанкционированных свалок, а также модернизация предприятий, направленная на повышение чистоты производства. Рейтинг составляется четыре раза в год.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.