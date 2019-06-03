Картина дня: новые разметки перед «зебрами» и изъятие у петербуржцев импортных продуктов на границе

Главной новостью, согласно «Монитору», стало предложение ввести в Петербурге новую разметку перед «зебрами». Первыми об этом написали «Невские новости» (12:10), Regnum (12:20) и «Фонтанка» (13:10).

Депутаты ЗакСа хотят направить обращение к министру МВД Владимиру Колокольцеву о проведении эксперимента по нанесению разметки за 5 метров до пешеходных переходов, где по правилам запрещена остановка транспорта.

«Сейчас в России действует правило, согласно которому нельзя ставить автомобили ближе 5 метров к переходу, поскольку припаркованные транспортные средства могут помешать водителю вовремя заметить вышедшего на дорогу пешехода. Зачастую же даже законопослушным автомобилистам бывает трудно определить границы пятиметровой зоны, и они, не имея умысла, создают помехи для обзора других водителей. Сами при этом получают штрафы, их машины эвакуируют на штрафстоянку», – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Как сообщает пресс-служба парламента Петербурга, за 2018 год в городских ДТП погибли 111 пешеходов, пострадали – 2258 человек. «Нанесение специальной разметки поможет снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а добросовестным участникам движения избежать ошибок при парковке», – считают депутаты.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стала смерть Владимира Горевого на 75-м году жизни. Сердце талантливого скульптора остановилось в Покровской больнице.

Среди самых известных работ Горевого – памятник Петру I в Приозерске, революционеру Феликсу Дзержинскому и скульптору Петру Клодту в Петербурге, Екатерине II и генералу-губернатору Якову Захаржевскому в Пушкине. Его работы есть в Кыргызстане, Китае и Италии.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что на границе с Финляндией и Эстонией (МАПП «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород»), а также в международном аэропорту Пулково в мае сотрудники Россельхознадзора пресекли 142 попытки ввоза продуктов питания, превышающих разрешенную норму ручной клади. Всего инспекторы конфисковали более 925 кг продуктов. Оперативнее всех об этом сообщили 47news (17:50), «Фонтанка» (18:45) и «Невские новости» (20:05).

Люди везли в Петербург из-за рубежа готовую молочную и мясную продукцию, рыбу, мед, корм и кормовые добавки для животных, яйца. Вся продукция была направлена на уничтожение. «Ввоз продуктов без заводской упаковки или массой свыше 5 кг, без ветеринарных сертификатов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, запрещен», – сообщается на сайте ведомства.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.