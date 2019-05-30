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Картина дня: смертельное ДТП с детьми в Ленобласти и уменьшение числа курящих россиян до 5% к 2035 году

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© Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Темы дня

Как случилась авария и почему люди будут меньше курить.

Главной новостью, согласно «Монитору», стало смертельное ДТП, произошедшее днем в четверг, 30 мая, недалеко от поселка Углово.

Автомобиль Nissan Note, выехав при неустановленных обстоятельствах на встречную полосу, столкнулась с фурой DAF.

В результате ДТП 45-летняя женщина-водитель получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Двое ее сыновей, шестилетние двойняшки, погибли.

«По данному факту проводится проверка», – отметили в региональном управлении ГИБДД.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стало задержание родителей семимесячной девочки, которую они оставили в пустой квартире в Красном Селе. Следствие подозревает пару в покушении на убийство ребенка. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (10:30), Regnum и «Фонтанка» (10:35).

20-летняя мать и 29-летний отец оставили дочь в частном доме без присмотра 21 мая. Ее плач услышали ремонтники, работавшие в другой части дома; они вызвали родственника собственника жилья. Позднее младенца отправили в специальное учреждение.

Родители скрывались от следователей, меняя сим-карты в телефонах. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало обещание Минздрава уменьшения количества курильщиков до 5 % к 2035 году. Ранее планировалось, что данный показатель будет достигнут к 2050 году. Первыми об этом сообщили ДП (17:05) и 47news (20:15).

Информация содержится в Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2019–2035-е годы, копия документа находится у РБК.

Россияне должны отказаться от курения, в частности, благодаря увеличению акциза на табачные изделия, защите государственной политики от «коммерческих и других корпоративных интересов» и информированию населения о вреде табака.

В марте Росстандарт заявил, что почти четверть (22,5 %) россиян в возрасте старше 15 лет курят ежедневно.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка»,«Невские новости» и ДП.

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