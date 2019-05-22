  • 23 Май 2019
USD 22.05.2019 64.5372 +0.0484
USD ММВБ 00:05 64.5378  
EUR 22.05.2019 71.9654 +0.0023
EUR ММВБ 00:05 71.9782  
Нефть($) 22.05.2019 70.83 1.68
Нефть(p) 22.05.2019 4571.17 +111.77

Картина дня: смертельное ДТП с россиянами в Италии и строительство храма в Екатеринбурге

Автор:


© Фото: EPA / Vostock photo

Темы дня

Сколько человек пострадали в аварии и что о строительстве храма в сквере думают екатеринбуржцы.

Главной новостью, согласно «Монитору», стало ДТП с туристическим автобусом, произошедшее утром в среду, 22 мая, в Италии. Оперативнее о нем сообщили ДП (12:50) и «Фонтанка» (13:07).

На трассе Сиена – Флоренция около города Бадессе автобус с туристами сошел с трассы и перевернулся.

«Согласно поступившим спискам, пострадали 19 россиян, одна женщина погибла. Ее личность не раскрывается. Всего в две больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном пострадавшие получили легкие травмы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Италии.

Среди пострадавших есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Сотрудники дипмиссии заявили, что списки пострадавших публиковаться не будут. Дипломаты также не располагают информацией, из каких городов были туристы.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стали результаты голосования жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе.

Как сообщает ВЦИОМ, большинство проголосовавших (74%) считают, что сквер у Театра драмы в центре Екатеринбурга – неудачное место для строительства Храма святой великомученицы Екатерины. По их мнению, храм можно возвести в другом месте. Только 10% респондентов посчитали сквер подходящим местом для строительства храма.

Около 20% опрошенных выступили против строительства Храма святой великомученицы Екатерины в городе вообще.

Опрос ВЦИОМ проводился по телефону с 16 по 20 мая. Свое мнение высказали более 3 тыс. екатеринбуржцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что храму нужно найти другую площадку. «Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», – написал Куйвашев в Instagram.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала история забравшего на Эйфелеву башню россиянина.

В понедельник, 20 мая, неизвестный мужчина без альпинистского снаряжения забрался на Эйфелеву башню на высоту 300 метров. Мужчина требовал предоставить ему убежище во Франции. Спасатели около 6 часов вели с ним переговоры. Позже мужчина сдался полиции. Эйфелеву башню на это время закрывали, а более 2,5 тыс. посетителей – эвакуировали.

В эфире радиостанции Europe 1 сообщили, что мужчина – выходец из России. Он сначала общался на английском языке, но затем перешел на русский, пишет ТАСС. Полиция направила его в психиатрическую лечебницу и начала расследование по факту незаконного проникновения на территорию культурного объекта. По данным источников BFM TV, мужчина страдает суицидальными наклонностями.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Вода и медные трубы: красивейшие фонтаны Петербурга

    Сезон фонтанов в Петербурге начался 19 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какие из них обязательно стоит увидеть.

    читать далее →

    От Эльдара Рязанова до Алексея Балабанова: места Петербурга из знаменитых фильмов

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает и показывает, где в городе на Неве снимали сцены из «Брата», «Питер FM» и других известных картин.

    читать далее →

    Ароматы Кавказа: лучшие грузинские рестораны Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где подают лучшие хачапури, харчо и хинкали в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.19
    Бизнес в Instagram
    20.05.19
    Aренда компрессора
    20.05.19
    Можно ли заработать на рекламе в Instagram?
    17.05.19
    Грамотный монтаж окон ПВХ - залог успеха
    14.05.19
    Где пройти курсы реставраторов в Петербурге?
    07.05.19
    В ассортименте SPIM.RU появилась коллекция матрасов MagicSleep от CORRETTO
    06.05.19
    Почему многих интересует отопление на пеллетах, где лучше всего купить соответствующее оборудование?
    29.04.19
    Ключевые преимущества приобретения недвижимой собственности в Питере

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram