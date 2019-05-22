Картина дня: смертельное ДТП с россиянами в Италии и строительство храма в Екатеринбурге

Главной новостью, согласно «Монитору», стало ДТП с туристическим автобусом, произошедшее утром в среду, 22 мая, в Италии. Оперативнее о нем сообщили ДП (12:50) и «Фонтанка» (13:07).

На трассе Сиена – Флоренция около города Бадессе автобус с туристами сошел с трассы и перевернулся.

«Согласно поступившим спискам, пострадали 19 россиян, одна женщина погибла. Ее личность не раскрывается. Всего в две больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном пострадавшие получили легкие травмы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Италии.

Среди пострадавших есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Сотрудники дипмиссии заявили, что списки пострадавших публиковаться не будут. Дипломаты также не располагают информацией, из каких городов были туристы.

Второй новостью дня, по данным «Монитора», стали результаты голосования жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе.

Как сообщает ВЦИОМ, большинство проголосовавших (74%) считают, что сквер у Театра драмы в центре Екатеринбурга – неудачное место для строительства Храма святой великомученицы Екатерины. По их мнению, храм можно возвести в другом месте. Только 10% респондентов посчитали сквер подходящим местом для строительства храма.

Около 20% опрошенных выступили против строительства Храма святой великомученицы Екатерины в городе вообще.

Опрос ВЦИОМ проводился по телефону с 16 по 20 мая. Свое мнение высказали более 3 тыс. екатеринбуржцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что храму нужно найти другую площадку. «Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», – написал Куйвашев в Instagram.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала история забравшего на Эйфелеву башню россиянина.

В понедельник, 20 мая, неизвестный мужчина без альпинистского снаряжения забрался на Эйфелеву башню на высоту 300 метров. Мужчина требовал предоставить ему убежище во Франции. Спасатели около 6 часов вели с ним переговоры. Позже мужчина сдался полиции. Эйфелеву башню на это время закрывали, а более 2,5 тыс. посетителей – эвакуировали.

В эфире радиостанции Europe 1 сообщили, что мужчина – выходец из России. Он сначала общался на английском языке, но затем перешел на русский, пишет ТАСС. Полиция направила его в психиатрическую лечебницу и начала расследование по факту незаконного проникновения на территорию культурного объекта. По данным источников BFM TV, мужчина страдает суицидальными наклонностями.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.