Картина дня: дело о крушении катера в Финском заливе и безвизовый режим на Евро-2020

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало расследование уголовного дела о крушении прогулочного катера в Финском заливе. Оперативнее всех об этом написали 1 мая «Невские новости» (21:15) и ДП (21:20).

Катер с девятью людьми на борту перевернулся и затонул в Финском заливе недалеко от Канонерского острова 27 апреля. Причина – заглохший двигатель и сильный ветер до 20 м/с. Спасателям удалось достать из воды восемь человек, один пропал без вести. Позже одна пассажирка скончалась в больнице из-за переохлаждения.

На катере было восемь спасательных жилетов, на один меньше, чем потребовалось в чрезвычайной ситуации. Само судно могло перевозить не более семи человек.

В «нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» обвинили владельца катера Владимира Николаева, который был за штурвалом судна. В среду, 1 мая, Кировский районный суд арестовал Николаева на два месяца. Расследование продолжается.

Второй новостью, согласно «Монитору», стало подписание президентом России Владимиром Путиным закона, который разрешает болельщикам Евро-2020 безвизовый въезд. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (1 мая в 22:45) и ДП (10:35).

Иностранные болельщики смогут попасть в Россию по персонифицированной карте Fan ID. «В течение периода, начинающегося за 14 дней до даты проведения первого матча UEFA Евро-2020 в Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча, въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию в качестве зрителей UEFA Евро-2020, осуществляется без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность», – сообщается на сайте правовой информации.

Аналогичная схема действовала во время проведения ЧМ-2018 в России.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало официальное заявление хоккейного клуба СКА об уходе нападающего Николая Прохоркина из команды. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:35), «Фонтанка» (15:45) и Regnum (16:10).

«Благодарим Николая за игру и желаем ему удачи! Вместе с командой Николай выиграл российское чемпионство и Кубок Гагарина, а также помог сборной России завоевать золото Олимпиады. Форвард провел 162 игры в форме СКА и набрал 104 (48+56) очка», – сообщается в Twitter СКА.

Хоккеист перешел в НХЛ и будет играть за «Лос-Анджелес Кингз».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.