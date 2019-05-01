Картина дня: задержания на первомайском шествии и подписание Путиным закона о «суверенном интернете»

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало первомайское шествие в центре Петербурга. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Во время шествия, по разным данным, были задержаны более 60 человек, в том числе журналисты. В основном – из третьей колонны, в составе которой шли активисты и оппозиционеры. Среди задержанных – депутат ЗакСа Петербурга от «Партии роста» Максим Резник. Как сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, депутата отпустили из автозака после «профилактической беседы». В МВД заявили, что Резник «допускал нарушения порядка проведения публичного мероприятия».

Как сообщает «Интерфакс», некоторые участники были задержаны еще до начала демонстрации. Часть задержанных отпустили из отделов полиции после составления протоколов по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил массового мероприятия), сообщает «Группа помощи задержанным». В нескольких отделах полиции задержанные ждут составления протоколов.

Официальной информации от МВД о количестве задержанных не поступало. О причинах также не сообщается. После окончания шествия на Дворцовой площади прошел митинг, затем – концерт. Как сообщает пресс-служба Смольного, в параде приняли участие более 100 тыс. человек.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало признание Петербурга лучшим городом для проведения майских праздников. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (10:20), ДП (10:50) и АиФ (11:25).

По данным агентства «Турстат», в Северной столице пройдут самые масштабные и интересные мероприятия для туристов с 1 по 5 мая. Например, в Петербурге 4 и 5 мая пройдет «Фестиваль ледоколов».

Второе место заняла Москва с уличным фестивалем «Пасхальный дар». На третьем – Казань с «Казанским марафоном».

Третьей новостью, согласно «Монитору», стало подписание президентом России Владимиром Путиным закона о «суверенном интернете». Первыми об этом сообщили ДП (18:45) и «Фонтанка» (19:50).

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен вступят в силу с 1 января 2021 года.

Закон предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечит устойчивую работу российского интернета в случае отключения от глобальной сети. Теперь операторы связи обязаны установить на свои сети специальное оборудование, с помощью которого Роскомнадзор сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Виды угроз и меры их устранения будет определять правительство.

Предполагается, что это оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.