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Картина дня: репетиция парада Победы, ремонт «Парка Победы» и отмена разводки мостов в ночь на 2 мая

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© Фото: Юлия Рысь / «Невские Новости»

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Когда пройдет генеральная репетиция парада и когда планируют отремонтировать станцию метро.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала репетиция парада Победы в Петербурге. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

Во вторник, 30 апреля, по улицам города к Дворцовой площади прошла бронетехника Западного военного округа: танки, боевые машины пехоты и зенитно-ракетные комплексы. В городе было ограничено движение транспорта по Невскому проспекту, Адмиралтейской и Дворцовой набережным и нескольким окрестным улицам. Люди стояли в пробках.

Репетиция длилась с 16:00 до 17:00. В ней приняли участие военнослужащие ЗВО, кадеты, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали планы на ремонт станции метро «Парк Победы». Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (10:50), «Фонтанка» (15:50) и АиФ (17:25).

Как сообщается на сайте госзакупок, ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика, который готов разработать не менее трех вариантов объемно-планировочных решений вестибюля станции метро, согласовать документацию, получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласовать ее с КГИОП. Проект должен предусматривать замену эскалаторов.

На разработку проектной документации планируется отвести 1,5 года и выделить из бюджета 150 млн рублей. Исполнитель должен обследовать и оценить состояние сооружений и строительных конструкций станции метро. Второй этап работ – реконструкция наземного вестибюля «Парка Победы». Она запланирована на 2021-2022 года.

Заявки «Петербургский метрополитен» принимает до 16 мая, итоги – 23 мая.

Третьей новостью, согласно «Монитору», стала отмена разводки мостов в ночь с 1 на 2 мая. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (10:55), АиФ (12:55) и «Фонтанка» (13:25).

«Отмена разводки связана с Праздником Весны и Труда», – рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В ночь на 2 мая метро Петербурга будет работать без перерыва.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.

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