  • 27 Апрель 2019
USD 19.04.2019 64.0688 0.1238
USD ММВБ 00:05 64.7831  
EUR 19.04.2019 72.2440 -0.1162
EUR ММВБ 00:05 72.1577  
Нефть($) 26.04.2019 71.63 3.58
Нефть(p) 26.04.2019 4589.25 +237.79

Картина дня: репетиция парада Победы и смерть Элины Быстрицкой

Автор:


© Фото: Александр Глуз / «Петербургский дневник»

Темы дня

Кто участвовал в репетиции и сколько лет было народной артистке СССР.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала репетиция парада Победы в Петербурге. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

В пятницу, 26 апреля, по улицам города к Дворцовой площади прошла бронетехника Западного военного округа: танки, боевые машины пехоты и зенитно-ракетные комплексы. В репетиции, которая стартовала около 16:00, приняли участие военнослужащие ЗВО, кадеты, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии.

Скопление военной техники и ограничения движения транспорта по улицам города привели к сильным пробкам на Невском и Литейном проспектах.

Еще одна репетиция парада пройдет 30 апреля. Генеральная – 7 мая. В День Победы 9 мая в параде Победы примут участие около 4 тыс. военнослужащих, будет задействовано 100 единиц военной техники, 20 самолетов и вертолетов.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала смерть актрисы Элины Быстрицкой.

Народная артистка СССР скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти неизвестна. По данным СМИ, в последние годы актриса тяжело болела.

Быстрицкая снималась в кино и играла в театре. На ее счету – роли в десятках спектаклей. Самая известная – Аксиньи в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1957).

Третьей новостью, согласно «Монитору», стало то, что Ленинский районный суд обязал подведомственное предприятие Минобороны отреставрировать Штаб Гвардейского корпуса на Дворцовой площади. Первыми об этом писали «Фонтанка» (13:15), АиФ (16:05) и ДП (17:05).

Памятник архитектуры находится в ведении ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. В августе 2018 года комитет по охране памятников решил, что фасад здания находится в плохом состоянии.

«Наблюдаются локальные участки шелушения штукатурного слоя, а также в уровне второго этажа зафиксирована деструкция штукатурного слоя с локальным участком обнажения кирпичной кладки», – заявили в суде.

Собственник не устранил нарушения самостоятельно. Комитет обратился в суд, который обязал ответчика в течение двух лет закончить реставрационные работы.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать

    Если вы устали трудиться дома или в офисе, то хватайте ноутбук и срочно меняйте обстановку. «Санкт-Петербург.ру» собрал места, где работа ладится, а деньги особо не тратятся.

    читать далее →

    Фондан: что это за десерт и где его попробовать в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, кто спорит за звание создателя вкусного десерта, когда фондан придумали и кто его готовит в Северной столице.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

    «Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.04.19
    Аренда виброплиты: рекомендации планирующим воспользоваться
    24.04.19
    Выбираем котельное оборудование
    24.04.19
    Чем обусловлена необходимость химической очистки воды в бассейне?
    23.04.19
    Особенности организации охраны офисов
    22.04.19
    Напольная плитка
    15.04.19
    Ресторанный сегмент пополнился еще одним агрегатором. iFoodService объединил в одном приложении бронирование, доставку блюд, электронное меню и кэш-бэк
    11.04.19
    В Петербурге – весенний бум на мытье окон
    11.04.19
    Кондиционирование загородного дома: как подобрать эффективное оборудование

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram