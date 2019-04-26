Картина дня: репетиция парада Победы и смерть Элины Быстрицкой

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала репетиция парада Победы в Петербурге. СМИ освещали это событие на протяжении всего дня.

В пятницу, 26 апреля, по улицам города к Дворцовой площади прошла бронетехника Западного военного округа: танки, боевые машины пехоты и зенитно-ракетные комплексы. В репетиции, которая стартовала около 16:00, приняли участие военнослужащие ЗВО, кадеты, юнармейцы, сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии.

Скопление военной техники и ограничения движения транспорта по улицам города привели к сильным пробкам на Невском и Литейном проспектах.

Еще одна репетиция парада пройдет 30 апреля. Генеральная – 7 мая. В День Победы 9 мая в параде Победы примут участие около 4 тыс. военнослужащих, будет задействовано 100 единиц военной техники, 20 самолетов и вертолетов.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала смерть актрисы Элины Быстрицкой.

Народная артистка СССР скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти неизвестна. По данным СМИ, в последние годы актриса тяжело болела.

Быстрицкая снималась в кино и играла в театре. На ее счету – роли в десятках спектаклей. Самая известная – Аксиньи в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» (1957).

Третьей новостью, согласно «Монитору», стало то, что Ленинский районный суд обязал подведомственное предприятие Минобороны отреставрировать Штаб Гвардейского корпуса на Дворцовой площади. Первыми об этом писали «Фонтанка» (13:15), АиФ (16:05) и ДП (17:05).

Памятник архитектуры находится в ведении ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. В августе 2018 года комитет по охране памятников решил, что фасад здания находится в плохом состоянии.

«Наблюдаются локальные участки шелушения штукатурного слоя, а также в уровне второго этажа зафиксирована деструкция штукатурного слоя с локальным участком обнажения кирпичной кладки», – заявили в суде.

Собственник не устранил нарушения самостоятельно. Комитет обратился в суд, который обязал ответчика в течение двух лет закончить реставрационные работы.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и ДП.