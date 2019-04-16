Картина дня: ВСМ между Петербургом и Москвой и массовая эвакуация судов

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало то, что президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Первыми об этом написали ДП (07:45) и «Фонтанка» (10:45).

С просьбой поддержать проектирование железной дороги к президенту обратились врио губернатора Петербурга Александр Беглов и генеральный директор РЖД Олег Белозерова Согласно данным чиновников, благодаря ВСМ рост пассажиропотока на направлении вырастет в три раза – до 33 млн человек. Время в пути составит 2 часа.

Как сообщает «Коммерсант», соглашение о строительстве ВСМ может быть подписано в рамках ПМЭФ-2019.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала массовая эвакуация судов Северной столицы. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (14:50) и 47news (15:05).

Людей экстренно выводили из зданий Василеостровского, Смольнинского, Приморского, Петроградского, Фрунзенского, Куйбышевского, Дзержинского, Пушкинского, Выборгского, Невского, Колпинского, Зеленогорского, Кронштадтского, Ленинского и Красногвардейского районных судов, а также из здания Петербургского городского суда.

После проверок опасных предметов обнаружено не было. Около 16:00 большинство судов вернулись к работе.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало открытие в национальном исследовательском Академическом университете РАН памятника лауреату Нобелевской премии академику Жоресу Алфёрову. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (12:25) и rtr.spb (15:20).

Бронзовый ростовой памятник был изготовлен еще при жизни Алфёрова. Его установили в холле университета рядом с галереей академиков. Этот вуз был основан самим ученым.

Выдающийся физик ушел из жизни в начале марта. Ему было 88 лет.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Regnum и ДП.