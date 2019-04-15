Картина дня: победа «Зенита», пожар на судоремонтном заводе и взрыв гранаты в жилом доме

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала победа ФК «Зенит» в матче с махачкалинским «Анжи» 23-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Первыми об этом написали 14 апреля Regnum (20:05) и «Фонтанка» (21:45).

Игра проходила в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 5:0. Голевыми действиями отметились Сердар Азмун, Бранислав Иванович, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси (дубль).

После 23 матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. На втором месте – «Локомотив» с 42 очками.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал пожар на Канонерском судоремонтном заводе. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (08:25) и «Фонтанка» (08:40).

Тревожный сигнал о пожаре поступил в 07:56. На территории завода горело судно и две бытовки. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 09:00.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали восемь пожарных машин и 32 человека.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал взрыв гранаты в жилом доме в Колпино, при котором погиб человек. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (13:10) и АиФ (13:20).

По информации СК, сын и отец в Колпино попытались разобрать боеприпас, который привезли с дачи из Ленобласти. «Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенного в Колпинском районе, тела местного жителя 1968 года рождения и госпитализации его сына 1999 года рождения», – рассказали в ведомстве.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», Regnum и «Фонтанка».