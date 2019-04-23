«Унижение, насилие и сексизм»: 7 странных обычаев, исчезнувших при Петре I

В 24 года Петр I впервые пересек пределы своего государства и отправился в Великое посольство под видом офицера Преображенского полка (с ним было еще около 250 человек). Целью поездки был поиск союзников против Османской империи.

За рубежом коалиция пробыла 15 месяцев, но основной цели так и не достигла. Зато царь многое повидал и, вернувшись домой, начал удивлять народ реформами. Так начались переломные дни для России – эпоха Петра I.

Некоторые решения Петра Алексеевича были странными, неадекватными, неверными и противоречивыми. А многие – вполне удачными. Рассмотрим те, что положительно повлияли на жизнь обычных людей.

«Нет» унижению

При Иване Грозном на Руси была введена практика: при обращении к чиновникам нужно называться полуименем и другими унизительными подписями (Емелька, «холоп», «челом бьет»).

В 1701 году Петр упразднил позорные обращения и пресмыкания перед начальством – людям больше не нужно было падать на колени и снимать шапку зимой.

26-летний Петр I. Фото: wikipedia.org

«Да» равноправию

Отношение к женщинам на Руси было отягощено влиянием монголо-татар, Ближнего Востока и Средней Азии. В Европе в то время с равноправием тоже было все плохо.

Реформы Петра помогли женщинам вздохнуть чуть свободнее: они смогли посещать праздники (раньше в основном веселились только мужчины); решать, за кого выйти замуж (родителей за принуждение детей к браку наказывали и штрафовали); избираться на правящие посты (18 век – это век императриц).

Теперь обручение и венчание разделяли шесть недель, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». После этого периода оба могли передумать и никто не имел права на них давить и «о неустойке челом бить».

«Да» знаниям

При Петре появились математические школы с букварями на славянском и латинском языках, азбуками, псалтирями, часословами и арифметиками. Люди начали учиться. Неправильным было то, что мотиваторами в таких учреждениях выступали кнут и принуждение: учение считалось службой, людей били, за отсутствие образования наказывали.

С другой стороны (да, она здесь есть), до петровских указов церковь была настолько влиятельной, что дети учились только в духовных школах. А многие представители дворянства с трудом писали на родном языке.

Из-за внезапности появления и неадекватных методов обучения такие школы вскоре упразднили. Однако благодаря им на Руси начали задумываться, что кругозор надо как-то расширять – во всех сферах и науках.

«Да» прогрессу

Жить в избе прекрасно (что раньше все благополучно и делали). Однако без кирпича и металла будущего не построить. Петр это понимал, хоть и мыслил радикально: чтобы максимально приблизить Петербург к развитым европейским городам, он запретил возведение построек из дерева. Причем каменщики ссылались в столицу империи насильно.

Петербуржцы нехотя выполняли указ царя, некоторые хитрили: покрывали деревянные дома глиной, красили их «под кирпич». В любом случае в Северной столице началась прогрессивная застройка, которая положительно повлияла на качество жизни горожан и развитие города в будущем.

Фото: Петр I контролирует строительство в Петербурге. Гравюра 18 века. Фото: «Экогазета»

«Нет» бороде, усам, старинной одежде

Раньше бритье бороды считалось особенно страшным грехом. Поэтому после возвращения Петра и введения им налогов на ношение бород и усов многие люди буквально попрощались с жизнью. Оставлять волосы на лице разрешалось только священникам, монахам и крестьянам.

Еще Петр запретил носить старые русские костюмы. Теперь люди должны были носить одежду на манер венгерского или немецкого костюма по выходным и французского – по праздникам. На замену гардероба дали два года, старую одежду клеймили с указанием даты; на улице выставляли чучела, одетые на новый манер.

Так люди стали больше следить за своим внешним видом, начала развиваться индустрия моды.

Оправданы ли были все эти меры? Как минимум, можно сказать, что глобализация рано или поздно добралась бы до России: «не Петр I – так кто-нибудь другой».

Насильственное введение западной одежды и бритья при Петре I. Фото: wikipedia.org

«Да» единому закону

Хоть Петр и разрешил священникам не бриться, он их не особо жаловал и считал, что «церковь не есть иное государство». Царь сделал так, чтобы она подчинялась единым для всех законам. До него лишь церковный суд мог разбирать дела духовенства, даже уголовные.

После указов Петра в монастырях должны были жить только монахи, в богадельнях – только больные. Всех остальных выселили.

«Да» новому календарю и елкам

20 декабря 7208 года Петр изменил летоисчисление на Руси на европейский лад: от Рождества Христова, а не от создания мира. Еще он перенес Новый год с 1 сентября на 1 января, велел на праздник ставить «некоторые украшения из древ и ветвей сосновых и можжевеловых», а также отмечать его весело и ярко: с кострами, стрельбой, поздравлениями друг друга. Через 11 дней люди проснулись в 1700 году.

«Да» труду

Вот пример, которому слишком сложно найти оправдание: в петровское время люди работали в два раза больше, чем сейчас. Поздней весной, летом и ранней осенью трудовой день длился 16 часов: с 05:00 до 21:00. В полдень отдыхали 1,5 часа, в 19:00 – 30 минут.

О временных интервалах сообщали пушечные выстрелы. Чиновники сами за ними следили, поэтому могли еще и сдвигать рабочий день по своему усмотрению. За нарушение инструкций людей штрафовали, а иногда били.

Это были рабские условия и люди страдали, хотя темпы развития городов (и вообще всех отраслей) в то время достигали неплохих высот.

Петр I за работой. Фото: wikipedia.org