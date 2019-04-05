Картина дня: заявление Семака о возвращении Кокорина в «Зенит» и планы на развитие Петербурга

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака о нападающем Александре Кокорине. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (11:40) и «Фонтанка» (12:15).

Семак выразил надежду, что после окончания судебных разбирательств Кокорин продолжит карьеру в «Зените». «Мне бы очень хотелось, чтобы Саша вернулся к нам, вернулся в футбол. Не знаю, насколько сложно это будет с точки зрения физического состояния и перенесенной операции. Но я в это верю», – сказал наставник сине-бело-голубых.

Семак добавил что, по его мнению, нахождение Кокорина в СИЗО «переходит все грани человеческого понимания». Он заявил: «Давайте тогда за каждую драку сажать на год, тогда это будет понятно: подрался – сел на год. Почему это дело стало показательным, для меня это остается большой загадкой. Я жду и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать Александра. Надеюсь, когда ситуация разрешится, первый, с кем он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, – это будет наш клуб. Я бы этого очень хотел».

Контракт Кокорина с «Зенитом» заканчивается в конце текущего сезона.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали планы на развитие Петербурга. Оперативнее всех об этом сообщили 4 апреля ПД (22:15) и «Невские новости» (22:30).

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов рассказал о четырех направлениях работы совета по стратегическому планированию Петербурга: «умный», «комфортный», «социальный» и «открытый» город.

В понятие «умный город» входит создание интеллектуальной системы управления дорожным движением, ликвидация пробок, появление умных светофоров и остановок. «Комфортный город» – создание парков, зон для пешеходов, детских и спортивных площадок, парковок, мест для выгула собак. На это уже выделено 4 млрд рублей.

«Ветераны, пожилые жители имеют льготы, но они бегают по всему городу. Необходимо ввести институты социальных участковых, чтобы они помогали оформлять документы. Не ветеран должен бегать за льготами, а они должны бегать за ним», – рассказал Беглов о направлении «социальный город». «Открытый город» подразумевает открытость власти и создание площадок для общения чиновников и населения.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало обнаружение на заводе в Рыбацком двух пороховых снарядов для пушки калибра 180-мм, которые преимущественно используются в артиллерии. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:15) и «Фонтанка» (14:25).

Снаряды были обнаружены на складе завода «Текон» на 3-м Рыбацком проезде во время приемки партии лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, которые на завод прислал контрагент предприятия АО «Кировтэк».

На место около 14:00 выехали саперы. Сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы и вывезли их на полигон для утилизации. Во время мероприятий никто не пострадал.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.