Картина дня: вторая годовщина теракта в метро и финансовая пирамида в Петербурге и Ленобласти на 70 млн рублей

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала вторая годовщина теракта в петербургском метро, который унес жизни 16 человек. В среду, 3 апреля, в Северной столице вспоминают погибших.

У станции «Технологический институт», где произошел взрыв, прошла церемония возложения цветов. В 13:00 в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим.

Теракт случился 3 апреля 2017 года. В результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 пассажиров и предполагаемый террорист-смертник. Еще 67 человек получили ранения различной тяжести.

Взрыв мог произойти и на станции «Площадь Восстания», но там взрывное устройство было вовремя обнаружено.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала продажа компании Андрея Молчанова 9,71% акций «Группы ЛСР». Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (00:45), ДП (08:02) и Shuum (12:00).

Контролируемая Молчановым компания Solneau Limited договорилась о продаже 10 млн обыкновенных акций «Группы ЛСР» по цене 580 рублей за бумагу.

«В результате высокого спроса со стороны инвесторов и с целью обеспечения большей ликвидности акций изначальная цель продавца по продаже 5,7 млн обыкновенных акций была увеличена до 10 млн. Исходя из цены размещения, продавец получит валовую выручку от продажи в размере около 5,8 млрд рублей. Компания не получит каких-либо поступлений от продажи», – отмечает пресс служба «Группы ЛСР».

После завершения сделки совокупная доля Молчанова в уставном капитале компании составит около 50,33%. Он останется держателем стратегического пакета акций и продолжит участвовать в управлении застройщиком.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало задержание предполагаемого организатора финансовой пирамиды в Петербурге и Выборге. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:25) и АиФ (18:25).

По версии следствия, в 2006 году 54-летний мужчина вместе с группой злоумышленников зарегистрировал на территории Петербурга и Ленобласти ряд кооперативов, которые на деле являлись финансовыми пирамидами.

Они размещали в СМИ рекламные объявления о выгодных условиях членства. Пайщикам гарантировали возврат вложенных средств с процентами. С 2006 по 2016 год жертвами мошенников стали больше 120 человек. Сумма ущерба оценивается в 70 млн рублей.

В 2015 году было возбуждено уголовно дело. Тогда же финансовая пирамида перестала существовать. Задержанному избирают меру пресечения. Расследование по выявлению причастных к делу лиц продолжается.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и ДП.