Картина дня: прощание с Жоресом Алфёровым и стоимость проезда по трассе Петербург – Москва

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала церемония прощания с Жоресом Алфёровым, которая прошла в Петербурге во вторник, 5 марта.

С академиком пришли проститься депутаты и спикеры Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его московские и петербургские однопартийцы, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и его заместители. Последние почести академику отдали больше тысячи петербуржцев. Из-за большого количества людей церемонию продлили на полчаса.

Прощание с Алфёровым проходило в Научном центре РАН. В этом здании находился кабинет ученого. Он возглавлял президиум Научного центра с 1989 года.

Автор более 500 научных работ и 50 изобретений, лауреат Нобелевской премии по физике, депутат Госдумы Жорес Алфёров скончался в Петербурге 1 марта в возрасте 88 лет. Официальная причина смерти – острая сердечно-легочная недостаточность. Он был единственным нобелевским лауреатом по физике, который проживал в России.

Кладбище в Комарово, где похоронят ученого, выбрала семья Алфёрова. Там находятся могилы Анны Ахматовой и Даниила Гранина.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала примерная стоимость проезда по скоростной трассе М-11 из Петербурга до Москвы. Оперативнее всех об этом сообщили Regnum (12:20), «Невские новости» (12:35) и ДП (13:10).

Глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на пресс-конференции заявил, что в будний день при оплате наличными стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2 тыс. рублей. При использовании транспондеров и карт лояльности можно снизить стоимость поездки почти в два раза.

Петушенко добавил, что главная задача на 2019 год – завершение строительства трассы М-11.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стали очередные эвакуации в школах в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (12:05) и ДП (12:40).

Во вторник, 5 марта, были выведены на улицы ученики и учителя более 10 школ, а также посетители ТЦ «Атлантик сити». Из-за ложных сообщений и минировании уроки сорваны в школах №№ 54, 200, 208, 247, 275, 285, 352, 369, 375, 394, 509 и 549.

Волна эвакуаций в Петербурге продолжает третью неделю.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», АиФ и Regnum.