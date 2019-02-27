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Картина дня: отказ Украины от участия в «Евровидении-2019», проигрыш СКА и Беглов во «ВКонтакте»

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© Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Темы дня

Какие коллективы отказались представлять Украину на конкурсе и с каким счетом прошла игра.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал отказ Украины от участия в «Евровидении-2019». Быстрее всех о такой вероятности сообщили «Фонтанка» (26 февраля в 22:30), «Невские новости» (05:15) и ДП (08:15).

«В сложившейся ситуации, следуя закону об общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течение национального отбора было принято решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе “Евровидение-2019”», – говорится в сообщении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Ранее от участия в «Евровидении-2019» отказалась украинская певица Maruv, занявшая первое место в национальном отборе. Исполнительница оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Затем НОТУ сообщила, что Maruv не будет выступать от Украины на конкурсе, поскольку не подписала контракт.

Певица прокомментировала события в своем Instagram: «Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене».

Позже от участия в «Евровидении-2019» отказались группы Freedom-Jazz Girls Band и Kazka, занявшие второе и третье место в отборе. Участники группы Brunettes Shoot Blondes, занявшей четвертое место, заявили, что откажутся от участия в «Евровидении-2019», даже если им поступит такое предложение. «Наша группа не побеждала в национальном отборе, эта поездка не наша», – написали участники группы на своей официальной странице в Facebook.

Второй новостью, по версии «Монитора», стал проигрыш СКА со счетом 0:2 «Спартаку» в первом матче плей-офф. Оперативнее всех 26 февраля об этом сообщили «Невские новости» (22:05), «Фонтанка» (22:10) и Regnum (22:35).

Встреча хоккейных клубов прошла в Петербурге во вторник, 26 февраля. В составе «Спартака» шайбы забросили Ганзл (18 минута) и Карсумс (20 минута). Пока счет в серии 1:0.

Следующий матч противостояния состоится в четверг, 28 февраля, в Петербурге.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало заявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о создании страницы во «ВКонтакте». Первыми об этом сообщили «Невские новости», «Фонтанка» (14:50) и ДП (16:55).

В среду, 27 февраля, на встрече с представителями некоммерческих организаций Беглова попросили завести страницу во «ВКонтакте», на что тот ответил: «Если вы мне рекомендуете, то, наверное, я готов к этому. Я подумаю над этим в самое ближайшее время». Он добавил: «Есть много вопросов, которые требуют быстрого реагирования. Надо этим заняться».

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, «Невские новости» и АБН.

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