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«Блин в сметану опусти»: топ-5 простых рецептов на Масленицу

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© Фото: Veter Magazine

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В 2019 году масленичная неделя начнется 4 марта. «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие рецепты самых разных блинчиков. Вкусные все.

Первый блин всегда получается рваным и некрасивым (самым вкусным). Попробовав его, вы, при желании, сможете внести какие-то поправки в предложенный рецепт. Экспериментируйте!

В обычном граненом стакане (ст) помещается 130 г муки или 200 г молока (~200 мл). 

Тонкие (с кружевами)

 

Список продуктов:

 
  • Мука: 1 ст
  • Яйца: 3 шт
  • Молоко: 1,5 ст
  • Сливочное масло: 100 г
  • Сахарная пудра: 1 ст. л
  • Немного растительного масла
 

Готовим:

  

1. Просеиваем муку. Добавляем сахарную пудру, яйца, молоко. Замешиваем, а затем взбиваем тесто.

2. Растапливаем на водяной бане сливочное масло. Ждем, пока немного остынет, а затем добавляем в тесто. Перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 30 минут. Тесто должно быть густоты жидкой сметаны.

3. Разогреваем тонкую сковороду, смазываем ее растительным маслом. Тесто нужно выливать небольшими порциями, распределяя по всей сковороде. Печем блины с обеих сторон до золотистого цвета (кружева получатся, если блинчики будут тонкими).

Фото: АиФ
 

Толстые

 

Список продуктов:

  
  • Мука: 3/4 ст
  • Яйца: 1 шт
  • Йогурт натуральный: 100 г
  • Гашеная сода: 1/2 ч. л
  • Сахар: 3 ст. л
  • Соль: 1/2 ч. л
  • Растительное масло: 1/2 ст. л
 

Готовим:

 

1. Просеиваем муку. Отдельно смешиваем молоко и йогурт.

2. Белок отделяем от желтка. По отдельности взбиваем их с сахаром до устойчивой пены.

3. Смешиваем муку, йогурт с молоком, взбитые белки и желтки. Добавляем соду и растительное масло. Перемешиваем.

4. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом (только для первого блина). Печем блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. Они должны получиться толстыми, а-ля панкейки. 

 

Фото: Unsplash / Luke Pennystan
 

Бархатные

 

Список продуктов:

 
  • Мука: 1,5 ст
  • Яйца: 3 шт
  • Молоко: 3 ст
  • Сахар: 3 ст. л
  • Соль: 1/2 ч. л
  • Растительное масло: 3 ст. л
 

Готовим:

 

1. Взбиваем яйца в устойчивую пену, добавляем 1 стакан молока, сахар и соль.

2. Просеиваем муку. Постепенно, перемешивая, вводим муку в смесь.

3. Добавляем 2 стакана молока и растительное масло. Взбиваем.

4. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом (только для первого блина). Печем блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины можно смазать сливочным маслом.

Фото: Anews
 

Манно-овсяные

 

Список продуктов:

 
  • Овсяные хлопья: 1 ст
  • Манная крупа: 1 ст
  • Яйца: 3 шт
  • Кефир: 2,5 ст
  • Сахар: 2 ст. л
  • Соль: 1/2 ч. л
  • Сода: 1/2 ч. л
  • Растительное масло: 3 ст. л
 

Готовим:

 

1. Смешиваем хлопья и крупу, заливаем кефиром, перемешиваем и оставляем на 2 часа.

2. Взбиваем яйца, добавляем в смесь. Также добавляем в смесь сахар, соль, соду и масло. Перемешиваем.

3. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом (только для первого блина). Печем блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины можно посыпать сахарной пудрой.

Фото: «Гастрономъ»
 

Тонкие гречневые

 

Список продуктов:

 
  • Гречневая мука: 2 ст. л. с горкой
  • Пшеничная мука: 2 ст. л. с горкой
  • Яйца: 2 шт
  • Молоко: 1 ст
  • Сахар: 1 ст. л
  • Соль: 1/3 ч. л
  • Растительное масло: 1 ст. л
 

Готовим:

 

1. Смешиваем молоко, яйца, муку, сахар, соль. Перемешиваем (комочков, разумеется, быть не должно).

2. Добавляем масло. Перемешиваем. Оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

3. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом (только для первого блина). Печем блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины можно полить вареньем.

Фото: «Дао Здоровья»

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