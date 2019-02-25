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Картина дня: массовая эвакуация школ в Петербурге, увольнения в «Газпроме» и «Оскар»

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© Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

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Какие школы эвакуировали и какую станцию метро хотят переименовать.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала массовая эвакуация школ в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили ДП (10:05), АБН и «Невские новости» (10:15).

В понедельник, 25 февраля, на улицу вывели учеников школ №№ 394, 285, 546, 375 и 369. Все они находятся в Красносельском районе. Из-за сообщений о заминировании был эвакуирован бизнес-центр «Румба» в Кировском районе.

Волна эвакуаций проходит в Петербурге уже вторую неделю.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало то, что зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев покинул свой пост для работы в «Зените». Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (14:00), ДП (14:05) и «Невские новости» (14:20).

Вместе с Медведевым от должности освобожден зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, который отвечал за внутренний рынок. Медведев будет развивать Международный деловой конгресс и петербургский футбольный клуб.

Неназванный источник в компании заявил, что претензий к зампредам правления Медведеву и Голубеву не было: «Они очень заслуженные. Будут заниматься общественной работой на пользу стране, в том числе по спортивной части». Имена преемников неизвестны.

Позже Медведев заявил, что одобряет идею переименовать в честь «Зенита» станцию метро «Новокрестовская», возле которой располагается домашний стадион ФК. В 2018 году, согласно опросам, эту идею поддержали 44% опрошенных петербуржцев.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал «Оскар» за лучший фильм года. Первыми об этом написали Shuum (07:20), «Невские новости» и ДП (07:35).

Награду получил фильм «Зеленая книга», который рассказывает реальную историю путешествия темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его охранника Тони Валлелонга по США. Картина обошла фильмы «Рома», «Звезда родилась», «Фаворитка», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Черная Пантера» и «Власть».

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, «Невские новости» и АБН.

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