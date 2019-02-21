Картина дня: эвакуация Эрмитажа, легализация граффити в Петербурге и отказ Резнику в иске к Беглову

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала эвакуация Государственного Эрмитажа. Быстрее всех об этом сообщили ДП (15:00), «Невские новости» (15:05) и Regnum (15:05).

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании, пришедшее на электронную почту учреждения культуры. В музее был день бесплатного посещения, поэтому посетителей было много.

Массовая эвакуация различных зданий проходит в городе уже шестой день.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала легализация граффити в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (11:40), АБН (12:00) и ДП (12:15).

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы приняли в первом чтении законопроект о легализации граффити в городе. Согласно тексту законопроекта, власти города должны будут разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал отказ петербургскому депутату в иске о защите чести и достоинства к врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Первыми об этом написали АБН (13:20), ДП (13:35) и «Фонтанка» (13:45).

Депутат, подавая иск 6 февраля, потребовал, чтобы суд признал слова Беглова не соответствующими действительности и обязал его опубликовать опровержение своих слов на сайте администрации. Сумма исковых требований составила 1 рубль.

Поводом для иска послужило выступление врио губернатора на открытии Музея блокадной медицины 23 января, где он произнес фразу: «Сегодня опять там [в ЗакСе] один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город [Ленинград] фашистам. С ума сошел».

Ранее, 12 февраля, в суд поступил еще один иск Резника к Беглову с тем же содержанием. Его рассмотрят 12 марта.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Regnum и ДП.