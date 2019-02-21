  • 22 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.7583  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.6639  
Нефть($) 21.02.2019 66.94 0.18
Нефть(p) 21.02.2019 4424.19 +18.62

Картина дня: эвакуация Эрмитажа, легализация граффити в Петербурге и отказ Резнику в иске к Беглову

Автор:


© Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

Темы дня

Что известно об эвакуации музея и что теперь будут делать с граффити.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала эвакуация Государственного Эрмитажа. Быстрее всех об этом сообщили ДП (15:00), «Невские новости» (15:05) и Regnum (15:05).

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании, пришедшее на электронную почту учреждения культуры. В музее был день бесплатного посещения, поэтому посетителей было много.

Массовая эвакуация различных зданий проходит в городе уже шестой день.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала легализация граффити в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (11:40), АБН (12:00) и ДП (12:15).

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы приняли в первом чтении законопроект о легализации граффити в городе. Согласно тексту законопроекта, власти города должны будут разработать специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал отказ петербургскому депутату в иске о защите чести и достоинства к врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Первыми об этом написали АБН (13:20), ДП (13:35) и «Фонтанка» (13:45).

Депутат, подавая иск 6 февраля, потребовал, чтобы суд признал слова Беглова не соответствующими действительности и обязал его опубликовать опровержение своих слов на сайте администрации. Сумма исковых требований составила 1 рубль.

Поводом для иска послужило выступление врио губернатора на открытии Музея блокадной медицины 23 января, где он произнес фразу: «Сегодня опять там [в ЗакСе] один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город [Ленинград] фашистам. С ума сошел».

Ранее, 12 февраля, в суд поступил еще один иск Резника к Беглову с тем же содержанием. Его рассмотрят 12 марта.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Regnum и ДП.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина
    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram