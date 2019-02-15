Картина дня: подробности взрыва газа в Красноярске и увольнение глав трех районов Петербурга из-за уборки снега

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стали подробности взрыва газа в Красноярске. О происшествии быстрее всех 14 февраля сообщили «Фонтанка» (18:10) и ДП (18:15).

Вечером в четверг, 14 февраля, в трехэтажном блочном доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека. В результате происшествия шесть квартир дома были разрушены полностью, еще десять пострадали частично.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, дом является самостроем и был возведен на участке, выделенном под частное домостроение. Разрешительные документы собственникам не выдавались. Суд еще в 2016 году постановил его снести.

Двое из трех владельцев недвижимости на Кандагарской улице доставлены на допрос к следователю.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало увольнение трех глав районов Петербурга из-за уборки снега. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:55), АБН (13:15) и «Невские новости» (13:20).

В ходе закрытого совещания врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку глав администраций Центрального (Андрея Хлуткова), Василеостровского (Юлию Киселеву) и Красносельского районов (Виталия Черкашина). Их районы посчитали самыми неубранными от снега и наледи.

При этом им сделали предложение остаться в Смольном на должностях заместителей председателей различных комитетов.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что Петербург выделит 1,5 млрд рублей на ремонт старых труб в 2019 году. Об этом на заседании в Смольном заявил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Первыми об этом написали ДП (17:50) и АиФ (18:25).

По словам Шаскольского, около половины инженерных сетей в городе сильно изношены, а срок их работы превышает норму в 25 лет. Много работы предстоит сделать в Адмиралтейском районе: там планируют заменить 5 км теплосетей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Gazeta.SPb.