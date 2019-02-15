  • 16 Февраль 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.7858  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.2285  
Нефть($) 15.02.2019 66.37 +2.55
Нефть(p) 15.02.2019 4386.51 +174.95

Картина дня: подробности взрыва газа в Красноярске и увольнение глав трех районов Петербурга из-за уборки снега

Автор:


© Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Темы дня

Что известно о происшествии и какие районы лишились руководителей.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стали подробности взрыва газа в Красноярске. О происшествии быстрее всех 14 февраля сообщили «Фонтанка» (18:10) и ДП (18:15).

Вечером в четверг, 14 февраля, в трехэтажном блочном доме в Красноярске произошел взрыв бытового газа. Погибли два человека. В результате происшествия шесть квартир дома были разрушены полностью, еще десять пострадали частично.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, дом является самостроем и был возведен на участке, выделенном под частное домостроение. Разрешительные документы собственникам не выдавались. Суд еще в 2016 году постановил его снести.

Двое из трех владельцев недвижимости на Кандагарской улице доставлены на допрос к следователю.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало увольнение трех глав районов Петербурга из-за уборки снега. Первыми об этом написали «Фонтанка» (12:55), АБН (13:15) и «Невские новости» (13:20).

В ходе закрытого совещания врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку глав администраций Центрального (Андрея Хлуткова), Василеостровского (Юлию Киселеву) и Красносельского районов (Виталия Черкашина). Их районы посчитали самыми неубранными от снега и наледи.

При этом им сделали предложение остаться в Смольном на должностях заместителей председателей различных комитетов.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что Петербург выделит 1,5 млрд рублей на ремонт старых труб в 2019 году. Об этом на заседании в Смольном заявил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский. Первыми об этом написали ДП (17:50) и АиФ (18:25).

По словам Шаскольского, около половины инженерных сетей в городе сильно изношены, а срок их работы превышает норму в 25 лет. Много работы предстоит сделать в Адмиралтейском районе: там планируют заменить 5 км теплосетей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Gazeta.SPb.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Атмосферно и по-домашнему: лучшие места Петербурга с кавказской и среднеазиатской кухней

    Свежие лепешки из тандыра, овощи и мясо с мангала и, конечно, домашнее вино – «Санкт-Петербург.ру» выбрал отличные рестораны и кафе с блюдами Востока.

    читать далее →

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто
    06.02.19
    Напольные пылесосы DW320 и DW870: что известно?
    02.02.19
    Профессиональная химчистка в Петербурге мягкой мебели и ковролина
    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram