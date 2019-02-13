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Картина дня: проигрыш «Зенита», отчет правительства об уборке снега и ограничение движения по ряду улиц с 15 февраля

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© Фото: fc-zenit.ru

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С каким счетом проиграл петербургский ФК и где нельзя будет проехать.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало поражение «Зенита» против «Фенербахче».

Быстрее всех об этом 12 февраля сообщили «Невские новости», «Фонтанка» (22:50) и ДП (22:55).

ФК «Зенит» проиграл в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче» со счетом 0:1. Игра проходила во вторник, 12 февраля, в Стамбуле.

Гол петербуржцы пропустили на 21-й минуте после удара Ислама Слимани. Это был первый удар в створ ворот. У «Зенита» была возможность отыграться во время пенальти, но вратарь Харун Текин отбил удар Роберта Мака.

Ответный матч пройдет в Петербурге 21 февраля.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало выступление в парламенте вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко с отчетом об уборке снега в городе. Первыми об этом написали «Невские новости» (11:50), Regnum (12:10) и «Вести» (12:30).

По словам Бондаренко, финансирование, выделенное в текущем году на уборку снега, недостаточное, особенно учитывая обильные снегопады.

Отдельная проблема – большое количество припаркованных автомобилей, которые мешают уборке снега. Для ее решения отдельное финансирование не предусмотрено. Более того, перемещение машин для уборки улиц незаконно (если нет нарушения требования знаков), а час работы эвакуатора стоит почти 2 тыс. рублей (за час один эвакуатор перемещает два автомобиля).

Бондаренко сказал, что «тарифы на уборку снега брали 10 лет назад с потолка»,  и он помнит, как они считались: никто никогда не рассчитывал экономически обоснованный тариф по уборке территорий внутриквартальных территорий.

По его словам, тех денег, которые собираются с населения, хватает только на расходы на уборку подходов к парадным, тротуаров и лестничных клеток. Для того, чтобы нормально финансировать уборку, требуется еще 600 млн рублей.

«Общая уборочная площадь дорог и тротуаров Петербурга – 60 млн кв. м. Из бюджета выделяется всего 7.3 млрд, при том, что расчетный размер финансирования – 32 млрд рублей. Почувствуйте разницу», – сказал Бондаренко.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало ограничение движения по ряду улиц Петербурга. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (13:20) и АБН (14:00).

Движение ограничат на перекрестке Шуваловского проспекта и Мебельной улицы с 15 февраля по 12 октября (из-за строительства дороги), на перекрестке улиц Валерия Гаврилина и Заречной с 15 по 24 февраля (из-за прокладки канализации). Аналогичные работы «Водоканал» будет проводить по улице Жака Дюкло от Яковской улицы до улицы Курчатова с 16 по 24 февраля.

По Петровскому проспекту у дома №7 по Ремесленной улице с 16 по 24 февраля «Петербургтеплоэнерго» будет прокладывать теплосеть, а с 16 по 23 февраля из-за прокладки газопровода движение по улице Замшина (нечетная сторона) у Антоновской улицы также ограничат.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Gazeta.SPb.

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