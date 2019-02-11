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Картина дня: замена «Подорожника» брелоками, борьба Урганта со льдом и опасность выхода на лед

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© Фото: Life

Темы дня

Сколько брелоков планирует закупить город и когда затопило квартиру Урганта-старшего.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала закупка Смольным брелоков «Подорожник» за 12,5 млн рублей. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (12:55), Gazeta.SPb (16:15) и АиФ (17:30).

Казенное учреждение «Организатор перевозок», исполняя распоряжение правительства Петербурга и комитета по транспорту, объявило конкурс на закупку бесконтактных электронных пластиковых брелоков (БЭПБ), которые будет использоваться в качестве проездных билетов. Минимальная цена контракта – 12,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 27 февраля. Город планирует закупить 150 тыс. брелоков в три этапа до 3 июня.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала борьба Ивана Урганта со снегом после травмы отца. Первыми об этом 10 февраля написали ДП (20:50), Gazeta.SPb (22:10) и Regnum (22:20).

В воскресенье, 10 февраля, Иван Ургант в своем Instagram разместил стихотворение, в котором рассказал, как встречает в заснеженном Петербурге свою бабушку – актрису Нину Ургант. На видео к посту ведущий ломает ломом лед на набережной Крюкова канала, пытаясь тем самым помочь в борьбе со снегом. Позже Ургант рассказал, что у него плохо получилось расчистить лед. Он уточнил, что делал это «неумело и коряво», как и другие российские бюджетники.

В понедельник, 11 февраля, затопило квартиру отца телеведущего Андрея Урганта. По словам актера, он живет на последнем этаже дома. После потепления кровля не выдержала тяжести снега – в некоторых местах образовались трещины. Ургант-старший отметил, что такая ситуация происходит каждую зиму и он к ней привык.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стала просьба МЧС к петербуржцам не выходить на лед. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (13:50), ДП (14:00) и «78» (14:30).

Спасатели попросили жителей Петербурга воздержаться от выхода на лед, несмотря на отсутствие официального запрета.

«Температура воздуха становится теплее, что, несомненно, сказывается на качестве льда водоемов. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%», – поясняют в МЧС. В ведомстве отметили, что выход на лед в таких условиях может быть опасным для жизни.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Gazeta.SPb.

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