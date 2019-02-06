Управляющие компании НПФ пожаловались на судей, чьи решения по спору Объединенной вагонной компании с экс-гендиректором снижают доходность будущих пенсий

УК НПФ подали жалобу на действия судей Девятого арбитражного апелляционного суда. По мнению управляющих компаний, судьи допустили грубое нарушение закона, удовлетворив требования по иску экс-главы ОВК Романа Савушкина к собственной компании. Ранее Савушкин просил судей признать внеочередное собрание акционеров ОВК недействительным – по его мнению, сделка, которая была на нем одобрена, не является крупной. Суд первой инстанции отказал Савушкину в удовлетворении иска, однако судьи Девятого апелляционного арбитражного суда все же признали сделку некрупной. Из-за этого УК НПФ проиграли дела по искам о выкупе акций против ОВК в первой инстанции.

Помимо жалобы на судей, компания подала кассационную жалобу на постановление суда апелляционной инстанции. Во вторник, 19 февраля, ее рассмотрит арбитражный суд Московского округа.

Это дело связано с другими исками самих УК к ОВК. Пенсионные фонды в 2015-2017 годах купили более 10% акций ОВК. Инвестиции считались правильными и надежными. Однако в марте 2018 года ОВК потребовалось выдать поручительства своим дочерним компаниям перед ГТЛК на сумму 115 млрд рублей, что составляет 126% стоимости активов вагонной компании.

Фонды не участвовали в собрании и по закону получили право требовать выкупа акций. ОВК сначала утвердила цену выкупа 767,2 рубля за акцию, а затем отказалась выкупать акции. По словам компании, такие выплаты грозят неисполнением обязательств перед кредиторами.

В ответ на это НПФ и их УК обратились в суд с требованием обязать ОВК выкупить акции. Их иски были отклонены арбитражным судом Москвы в декабре 2018 года (уже после того, как Девятый апелляционный суд вынес постановление в пользу Савушкина). Как отмечено в решениях суда, это решение связано как раз с тем, что апелляционный суд признал собрание недействительным.

«Единственная реальная цель процесса, инициированного гендиректором ОВК, – воспрепятствовать реализации права миноритариев на выкуп акций», – отмечают в пенсионных фондах.

Квалификации судей

Представители НПФ хотят выяснить, какое «особое» отношение судьи Девятого апелляционного суда имеют к данному кейсу. По этой причине УК НПФ «Сафмар» и «Доверие» направила жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. В ней содержится просьба проверить действия судей Е.А. Ким, Е.Ю. Башлаковой-Николаевой, Б.В. Стешана на предмет соответствия требованиям законодательства и Кодекса судейской этики. Поскольку именно они приняли противоречивое решение по делу Савушкина, связанному с исками к ОВК, которое влияет на весь судебный процесс.

По мнению УК, судьи в данном деле допустили грубое нарушение требований закона: при вынесении судебного акта они сослались на документы, отсутствующие в материалах дела, а мотивировочная часть судебного акта противоречит тексту резолютивной части и буквальному тексту ключевого доказательства по делу. «Такие нарушения норм процессуального права порождают сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности суда», – указано в жалобе УК.

Эксперты называют сделку крупной

В ОВК сделки крупными не признают. Представитель ОВК ранее сообщил газете «Коммерсант»: «Предоставление поручительств по обязательствам по поставке вагонов своих дочерних компаний – обычная хозяйственная деятельность ОВК, и доказательств обратного нет». Однако эксперты и юристы на различных площадках отмечают, что ОВК злоупотребляет правом.

«Когда пройдены все корпоративные процедуры и ты передумал только потому, что решил не выкупать миноритариев, то это злоупотребление правом. ОВК пошла оспаривать не сделку, а решение общего собрания акционеров об одобрении, говоря о том, что сделка не была крупной. В таком оспаривании компании нужно отказать. Точно так же, как мы бы отказывали недобросовестному контрагенту, если он пойдет оспаривать – совершил сделку, а потом передумал и решил оспаривать», – комментирует ситуацию директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management Ltd Денис Спирин.

Портал «Право.ру» со ссылкой на доцента Российской школы частного права Олега Зайцева пишет, что в деле ОВК имело место крупная сделка. «Действительно, любопытная ситуация: когда компания дает такое поручительство, которое превышает активы компании. Это означает, что если это поручительство сработает, если по этому поручительству придется заплатить, то эта компания будет ликвидирована в лучшем случае, а в худшем случае обанкротится. Это, конечно, крупная сделка», – считает Зайцев.

Проблемы с активами

НПФ сообщают, что по итогам 9 месяцев 2018 года доходы от инвестиционной деятельности снизились. «В основном это связано с убытком от переоценки акций ОВК», – пояснили в НПФ. После подачи иска Савушкина, по данным Московской биржи, их стоимость упала почти в два раза.

«После выкупа акций по фиксированной цене текущий убыток от переоценки будет почти полностью нивелирован», – заявляют в пенсионной группе «Сафмар». В НПФ отметили, что судебные иски – это защита застрахованных лиц – клиентов фондов. Их число на настоящий момент превышает 4 млн человек.