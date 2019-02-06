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Управляющие компании НПФ пожаловались на судей, чьи решения по спору Объединенной вагонной компании с экс-гендиректором снижают доходность будущих пенсий

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© Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

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Судебные дела по искам двух управляющих компаний (УК) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Сафмар» и «Доверие» против одной из крупнейших в мире компаний по производству грузовых вагонов ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) продолжаются. В НПФ рассказывают: решения отдельных судей влияют на доходность клиентов. Фонды вынуждены защищать интересы людей, которые копят на пенсию.

УК НПФ подали жалобу на действия судей Девятого арбитражного апелляционного суда. По мнению управляющих компаний, судьи допустили грубое нарушение закона, удовлетворив требования по иску экс-главы ОВК Романа Савушкина к собственной компании. Ранее Савушкин просил судей признать внеочередное собрание акционеров ОВК недействительным – по его мнению, сделка, которая была на нем одобрена, не является крупной. Суд первой инстанции отказал Савушкину в удовлетворении иска, однако судьи Девятого апелляционного арбитражного суда все же признали сделку некрупной. Из-за этого УК НПФ проиграли дела по искам о выкупе акций против ОВК в первой инстанции.

Помимо жалобы на судей, компания подала кассационную жалобу на постановление суда апелляционной инстанции. Во вторник, 19 февраля, ее рассмотрит арбитражный суд Московского округа.

Это дело связано с другими исками самих УК к ОВК. Пенсионные фонды в 2015-2017 годах купили более 10% акций ОВК. Инвестиции считались правильными и надежными. Однако в марте 2018 года ОВК потребовалось выдать поручительства своим дочерним компаниям перед ГТЛК на сумму 115 млрд рублей, что составляет 126% стоимости активов вагонной компании.

Фонды не участвовали в собрании и по закону получили право требовать выкупа акций. ОВК сначала утвердила цену выкупа 767,2 рубля за акцию, а затем отказалась выкупать акции. По словам компании, такие выплаты грозят неисполнением обязательств перед кредиторами.

В ответ на это НПФ и их УК обратились в суд с требованием обязать ОВК выкупить акции. Их иски были отклонены арбитражным судом Москвы в декабре 2018 года (уже после того, как Девятый апелляционный суд вынес постановление в пользу Савушкина). Как отмечено в решениях суда, это решение связано как раз с тем, что апелляционный суд признал собрание недействительным.

«Единственная реальная цель процесса, инициированного гендиректором ОВК, – воспрепятствовать реализации права миноритариев на выкуп акций», – отмечают в пенсионных фондах.

Квалификации судей

 

Представители НПФ хотят выяснить, какое «особое» отношение судьи Девятого апелляционного суда имеют к данному кейсу. По этой причине УК НПФ «Сафмар» и «Доверие» направила жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. В ней содержится просьба проверить действия судей Е.А. Ким, Е.Ю. Башлаковой-Николаевой, Б.В. Стешана на предмет соответствия требованиям законодательства и Кодекса судейской этики. Поскольку именно они приняли противоречивое решение по делу Савушкина, связанному с исками к ОВК, которое влияет на весь судебный процесс.

По мнению УК, судьи в данном деле допустили грубое нарушение требований закона: при вынесении судебного акта они сослались на документы, отсутствующие в материалах дела, а мотивировочная часть судебного акта противоречит тексту резолютивной части и буквальному тексту ключевого доказательства по делу. «Такие нарушения норм процессуального права порождают сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности суда», – указано в жалобе УК.

Эксперты называют сделку крупной

 

В ОВК сделки крупными не признают. Представитель ОВК ранее сообщил газете «Коммерсант»: «Предоставление поручительств по обязательствам по поставке вагонов своих дочерних компаний – обычная хозяйственная деятельность ОВК, и доказательств обратного нет». Однако эксперты и юристы на различных площадках отмечают, что ОВК злоупотребляет правом.

«Когда пройдены все корпоративные процедуры и ты передумал только потому, что решил не выкупать миноритариев, то это злоупотребление правом. ОВК пошла оспаривать не сделку, а решение общего собрания акционеров об одобрении, говоря о том, что сделка не была крупной. В таком оспаривании компании нужно отказать. Точно так же, как мы бы отказывали недобросовестному контрагенту, если он пойдет оспаривать – совершил сделку, а потом передумал и решил оспаривать», – комментирует ситуацию директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management Ltd Денис Спирин.

Портал «Право.ру» со ссылкой на доцента Российской школы частного права Олега Зайцева пишет, что в деле ОВК имело место крупная сделка. «Действительно, любопытная ситуация: когда компания дает такое поручительство, которое превышает активы компании. Это означает, что если это поручительство сработает, если по этому поручительству придется заплатить, то эта компания будет ликвидирована в лучшем случае, а в худшем случае обанкротится. Это, конечно, крупная сделка», – считает Зайцев.

Проблемы с активами

 

НПФ сообщают, что по итогам 9 месяцев 2018 года доходы от инвестиционной деятельности снизились. «В основном это связано с убытком от переоценки акций ОВК», – пояснили в НПФ. После подачи иска Савушкина, по данным Московской биржи, их стоимость упала почти в два раза.

«После выкупа акций по фиксированной цене текущий убыток от переоценки будет почти полностью нивелирован», – заявляют в пенсионной группе «Сафмар». В НПФ отметили, что судебные иски – это защита застрахованных лиц – клиентов фондов. Их число на настоящий момент превышает 4 млн человек.

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