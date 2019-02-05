Картина дня: причина запаха газа в Петербурге и штраф в 7,3 млн рублей организаторам митинга «Он нам не царь»

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал запах газа в разных районах Петербурга. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (14:20), «Фонтанка» (14:30) и «Невские новости» (15:05).

Во вторник, 5 февраля, запах газа почувствовали жители Красносельского района. Позже он распространился и в других районах города: Приморском, Выборгском и на Васильевском острове. Из-за зловония были прерваны занятия в некоторых учебных заведениях.

Позже аварийные службы выяснили, что источником неприятного запаха была емкость, которая содержала этилмеркаптан, придающающий сжиженному газу характерный запах. Ее нашли недалеко от дома №221 на проспекте Народного Ополчения.

Второй новостью, по версии «Монитора», стали травмы петербургских хоккеистов во время матча между СКА и «Авангардом». Первыми об этом написали «Фонтанка» (4 февраля в 23:50) и Gazeta.SPb (5 февраля в 01:05).

Как сообщил главный тренер СКА Илья Воробьев, у двоих хоккеистов СКА подозрение на сотрясение мозга. Динар Хафизуллин получил травму на восьмой минуте матча. Ему пришлось покинуть площадку после столкновения с защитником «Авангарда» Никитой Пивцакиным, которого удалили до конца матча. Петербургский хоккеист лишился десяти зубов.

Алексей Бывальцев неудачно столкнулся с нападающим «Авангарда» Михаилом Фесенко в начале второго периода.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стало то, что сторонников Алексея Навального в Петербурге оштрафовали на 7,3 млн рублей. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (17:15) и ДП (17:20).

По решению Фрунзенского районного суда, глава петербургского штаба Навального Денис Михайлов и координатор движения «Весна» Богдан Литвин выплатят штраф для возмещения ущерба после митинга 5 мая.

Иск подала прокуратура Петербурга из-за ущерба «зеленым насаждениям». По версии ведомства, Литвин и Михайлов были организаторами протестных акций. Активисты также заплатят около 60 тыс. рублей судебных издержек.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», АБН и Gazeta.SPb.