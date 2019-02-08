Собачьи подвиги: восемь четвероногих героев Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны помощь собак была незаменима. Они не просто совершали подвиги, а еще были живыми талисманами, которые вдохновляли и поддерживали солдат.

Со стороны СССР на фронт «призвали» более 70 тыс. четвероногих бойцов. Из них было сформировано 168 отдельных отрядов.

Около 15 тыс. собачьих упряжек успешно заменяли гужевой и санитарный транспорт. Собаки в упряжках (зимой – нарты – узкие длинные сани, летом – специальные тележки) вывезли с поля боя около 700 тыс. раненых бойцов, подвезли к передовым позициям 3500 тонн боеприпасов. Они же доставляли людям еду и медикаменты.

Доставкой важных сообщений в годы войны занимались собаки-связисты. Их силами по адресу было доставлено свыше 120 тыс. боевых донесений. Для установления связи они проложили 8000 километров телефонного провода (для сравнения: расстояние от Петербурга до Москвы – около 700 километров).

Помимо документов они передавали боеприпасы, почту с письмами-треугольниками и газеты. Порой четвероногим даже доверяли доставку почетных наград в батальоны, которые находились под обстрелом противника.

Собаки-саперы помогли обнаружить 4 млн (!) взрывных устройств, проверили 303 города и населенных пункта, обследовали территорию общей площадью свыше 15 тыс. кв. километров.

Чутье, зрение и слух собак-разведчиков помогали находить в тылу противника безопасные проходы, скрытые огневые точки и засады. Собаки уничтожили около 300 вражеских танков, а также участвовали в рукопашных боях.

Дик

Шотландский колли по кличке Дик занимался поиском взрывчатых веществ. И делал этот лучше всех. За годы службы он нашел около 12 тыс. мин.

Дик участвовал в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов. На центральной улице Луги в подвале сгоревшего дома он нашел мину замедленного действия. А свой главный подвиг пес совершил в Павловске – за час до взрыва он обнаружил в фундаменте дворца фугас весом 2,5 тонны с часовым механизмом. Это спасло храм от разрушения.

После войны Дик становился призером множества выставок. Он дожил до старости и был похоронен с воинскими почестями.

Фото: wikipedia.org

Джульбарс

На параде в 1945 году подразделения военных собаководов шли бок о бок с другими родами войск. Первым в строю шел главный кинолог страны – подполковник Александр Мазовер. Ему разрешили не чеканить шаг и не отдавать честь, потому что он держал на руках другого героя-миноискателя – овчарку по кличке Джульбарс.

Завернутый в шинель Иосифа Сталина (по его же распоряжению), Джульбарс с перебинтованными лапами гордо оглядывался по сторонам. Пес не мог самостоятельно шествовать из-за полученных в конце войны ранений.

За время своей службы в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде (с сентября 1944 года по август 1945-го) пес обнаружил несколько тысяч мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии. Он спасал не только человеческие жизни. Многие памятники архитектуры сохранились благодаря чутью овчарки: Владимирский собор в Киеве, дворцы над Дунаем, замки Праги, соборы Вены.

21 марта 1945 года четвероногого сапера наградили медалью «За боевые заслуги». В мирное время Джульбарс стал киногероем, снявшись в фильме «Белый клык» по одноименному роману Джека Лондона в 1946 году.

Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е.П. Эндрексон, сержант В.П. Поршаков, Т.Д. Деренко и овчарка Джульбарс. Ростов-на-Дону. РСФСР. СССР. 1943 год. Фото: phistory.info

Мухтар

Вытащил с поля боя около 400 раненых солдат. Мухтар также спас своего проводника – ефрейтора Зорина, получившего контузию от взрыва бомбы во время выполнения задания. Собаки-санитары были выучены определять, жив ли человек. Они умели приводить раненых в чувство и на «своих четырех» перетаскивать их в безопасное место.

Агай

Сторожевая собака, которая спасала жизни своим лаем. Агай 12 раз остановил немецких солдат, пытавшихся обходными путями подобраться к советским боевым позициям.

Бульба

Прирожденный связист. Он передал более 1500 депеш и проложил десятки километров телефонного кабеля.

Московский памятник «Военный инструктор с собакой» скульптора С. Щербакова. Расположен в Терлецкой дубраве, где в годы войны располагался питомник служебного собаководства. Фото: pikabu.ru

Рекс

Проводник Рекса связист Николай Больгинов рассказывал: «Это было под Никополем в феврале 1944 года. Дошли до берега Днепра и благополучно переправились. В это же время через реку была протянута кабельная связь от комполка до комбата, но минут через десять связь прервалась. А фашисты пошли в контратаку. Пришлось Рексу доставлять донесение».

Больгинов очень переживал за Рекса, ведь прежде пес никогда не переплывал таких широких рек (да еще и в такой мороз). Однако собака-связист отважно бросилась выполнять поручение. Несмотря на сильное течение и ветер, Рекс добрался до берега и передал донесение в нужные руки. «В тот день Рекс трижды переплывал Днепр под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем, доставляя важные документы», – добавлял Николай.

За годы войны четвероногий герой несколько раз был ранен, но каждый раз возвращался в строй. Всего он доставил 1649 донесений.

Овчарка-связист тянет кабель. Фото: wikipedia.org

Джек

Разведчик, благодаря которому советские солдаты смогли взять в плен около 20 вражеских военнослужащих. Именно с помощью Джека ефрейтор Новелла Кисагулов (проводник пса) сумел проникнуть в тщательно охраняемую крепость Глогау, взять там в плен офицера и выйти невредимым.

Дина

Сначала овчарку по кличке Дина обучали подрывать танки и искать мины, но она успешно справлялась и с диверсионными заданиями. Так она попала в группу бойцов, заброшенных во вражеский тыл.

Спустя пару дней от бойцов пришла весточка: «Сработала Дина». В краткой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса (Белоруссия) подорван эшелон с живой силой противника. Уничтожено 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С нашей стороны потерь нет».

Дина была быстрой и умной собакой – она успевала оставить взрывчатку перед приближающимся эшелоном противника и скрыться (у собак-подрывников на спине закреплялся специальный вьюк). Однако овчарка была еще и великолепным сапером. Например, в Полоцке в брошенном немецком госпитале она нашла мину в кроватном матрасе.

Дина встретила победу вместе со своими однополчанами и дожила до глубокой старости.

Справа овчарка Дина и ее проводник А. Филатов. Фото: wikipedia.org