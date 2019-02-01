Картина дня: направление в суд дела о теракте в метро, «Технологический институт», Смольный и «Метрострой»

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало направление в суд Генпрокуратурой РФ дела о теракте в метро Петербурга, который произошел 3 апреля 2017 года. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (15:30), ДП (15:30) и «Невские новости» (16:15).

Дело будет рассматривать Московский окружной военный суд. Обвинение в теракте предъявлено 11 лицам. В зависимости от предполагаемой роли каждого им вменены совершение теракта, организация террористического сообщества и участие в нем, незаконное изготовление оружия, незаконный оборот оружия и взрывных устройств. Потерпевшими признаны 112 человек. Росфинмониторинг оценил подготовку и исполнение взрыва в 150 тыс. рублей.

Дело расследовал СК РФ, оно составляет 127 томов. С адвокатов обвиняемых были взяты подписки о неразглашении. Расследование завершили в конце июля 2018 года. Из-за большого объема дела ознакомление с материалами затянулось.

В апреле 2017 года при взрыве самодельной бомбы в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 15 пассажиров, более 100 были ранены.

Второй новостью, по версии «Монитора», стала замена эскалаторов на станции «Технологический институт-1» за 1,1 млрд рублей. Первыми об этом написали ДП (11:45) и «Невские новости» (13:55) и АиФ (15:55).

Комитет по государственному заказу объявил закрытый конкурс с ограниченным участием на работы по замене эскалаторов на «Технологическом институте». Заказчиком выступает КРТИ. Для участия в закрытом конкурсе необходима справка «о форме допуска к сведениям, составляющим гостайну».

Предполагается, что три изношенных эскалатора будут заменены на четыре новых. В документах на сайте госзакупок указано, что подрядчик также должен провести частичную замену конструкций наклонного хода и вестибюля. Итоги аукциона планируют подвести 15 марта.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал отказ Смольного от идеи расторгать контракты с «Метростроем». Решение принято в связи с обращением ветеранов и рабочих на имя главы города. Первыми об этом сообщили 78.ru (18:35), «Фонтанка» (17:40) и ДП (18:40).

Власти Петербурга дали возможность «восстановить репутацию надежного партнера». При этом в течение 10 дней «Метрострой» должен: погасить задолженность по заработной плате, урегулировать все разногласия с налоговыми органами и представить подтверждение наличия финансовых источников для исполнения взятых обязательств.

Компания обязана обеспечить завершение строительства станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» Фрунзенского радиуса до 1 июля 2019 года.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и АБН.