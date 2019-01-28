  • 29 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:22 66.0219  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:22 75.4398  
Нефть($) 29.01.2019 61.47 +2.33
Нефть(p) 29.01.2019 4062.66 +159.94

Картина дня: украденная из Третьяковки картина, дополнительные автобусы и эпидемия гриппа в Петербурге

Автор:


© Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Темы дня

Сколько стоит картина и кто в группе риска.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве. Быстрее всех 27 января об этом сообщили «Фонтанка» (19:55), «Невские новости» (20:10) и ДП (20:20).

Картину Куинджи украли вечером в воскресенье, 27 января. Похититель достал ее из рамы и скрылся. Посетители приняли его за сотрудника музея.

Позже подозреваемого в похищении картины задержала полиция. Само полотно обнаружили в Подмосковье, оно не получило повреждений.

В МВД уточнили, что подозреваемый – 31-летний мужчина. Ранее его задерживали по делу о хранении наркотиков. На момент задержания мужчина находился под подпиской о невыезде. Его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу и проверят на вменяемость. Возбуждено уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).

Выставка Куинджи открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в октябре 2018 года. ТАСС со ссылкой на директора музея Зельфиру Трегулову пишет, что картина не вернется на выставку. «Картина происходит из собрания Русского музея. Мы с директором этого музея договорились, что они присылают своих специалистов и, несмотря на то, что выставка будет до 17 февраля, эта картина выставлена не будет», – сказала Трегулова.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало усиление «Пассажиравтотрансом» трех популярых автобусных маршрутов в Петербурге. Первыми об этом написали АБН (13:25), «Невские новости» (15:15) и Gazeta.SPb (16:45).

С 1 февраля 2019 года на маршрут №180 (улица Жени Егоровой – Камышовая улица) направят два дополнительных автобуса. Они будут курсировать ежедневно. Такая мера позволит сократить интервалы движения в часы пик до 16 минут.

На маршруте №198 (улица Жени Егоровой – станция метро «Парнас») по будним дням будет введено два дополнительных автобуса и один в выходные. Ожидание транспорта сократится с 17 до 12 минут. По маршруту №327 (город Колпино – станция метро «Пролетарская») ежедневно будут курсировать три дополнительных автобуса. Интервалы движения в час пик будут сокращены с 18 до 13 минут.

Третьей новостью стал ожидаемый в ближайшие дни всплеск заболеваемости гриппом в Петербурге. Как обычно, он случится с февраля по март.

Медицинские учреждения Северной столицы готовятся к эпидемии. Например, в больнице имени Боткина за долгие годы вернулись к практике приема несовершеннолетних. Открыты два детских отделения почти на 100 коек. Как отметили специалисты, половина населения в городе привита и вакцина соответствует структуре вирусов этого сезона.

На настоящий момент эпидемиологические пороги не превышены. К врачам в неделю обращаются от 1,5 до 9 тыс. человек. В группе риска находятся дети и лица, страдающие хроническими заболеваниями. В качестве профилактики им следует носить медицинские маски.

Врачи рекомендуют при первых признаках заболевания идти в больницу, а не на работу.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и АБН.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда пойти на зимнюю рыбалку вблизи Петербурга

    С 15 января 2019 года Смольный официально разрешил выходить на ледяной покров рек и озер. Теперь все любители рыбной ловли могут заниматься любимым хобби без опасения быть оштрафованными. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, какие места будут самыми интересными для зимней рыбалки в городе и области.

    читать далее →

    Где увидеть звезды и раскрыть тайны вселенной: планетарии Петербурга

    Изучайте планеты и фантазируйте, разглядывая красоту бескрайнего космоса. «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие планетарии в Северной столице.

    читать далее →

    Топ-5 парков Петербурга с бесплатным входом зимой

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие парки Северной столицы, за посещение которых в зимний сезон не берут плату.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    29.01.19
    10 лучших направлений для отдыха в феврале
    28.01.19
    Неписаные правила для тех, кто готовит диссертацию
    22.01.19
    Как оставаться в курсе последних событий в стране и мире
    22.01.19
    Преимущества палубной доски
    18.01.19
    Применение поливизора
    18.01.19
    Что такое CFD-контракты и почему их выбирают для торговли
    16.01.19
    Разнообразие планировок однокомнатных квартир
    16.01.19
    Распространенные ошибки при строительстве частного дома

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram