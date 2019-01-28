Картина дня: украденная из Третьяковки картина, дополнительные автобусы и эпидемия гриппа в Петербурге

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стала кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве. Быстрее всех 27 января об этом сообщили «Фонтанка» (19:55), «Невские новости» (20:10) и ДП (20:20).

Картину Куинджи украли вечером в воскресенье, 27 января. Похититель достал ее из рамы и скрылся. Посетители приняли его за сотрудника музея.

Позже подозреваемого в похищении картины задержала полиция. Само полотно обнаружили в Подмосковье, оно не получило повреждений.

В МВД уточнили, что подозреваемый – 31-летний мужчина. Ранее его задерживали по делу о хранении наркотиков. На момент задержания мужчина находился под подпиской о невыезде. Его отправят на психолого-психиатрическую экспертизу и проверят на вменяемость. Возбуждено уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).

Выставка Куинджи открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в октябре 2018 года. ТАСС со ссылкой на директора музея Зельфиру Трегулову пишет, что картина не вернется на выставку. «Картина происходит из собрания Русского музея. Мы с директором этого музея договорились, что они присылают своих специалистов и, несмотря на то, что выставка будет до 17 февраля, эта картина выставлена не будет», – сказала Трегулова.

Второй новостью, по версии «Монитора», стало усиление «Пассажиравтотрансом» трех популярых автобусных маршрутов в Петербурге. Первыми об этом написали АБН (13:25), «Невские новости» (15:15) и Gazeta.SPb (16:45).

С 1 февраля 2019 года на маршрут №180 (улица Жени Егоровой – Камышовая улица) направят два дополнительных автобуса. Они будут курсировать ежедневно. Такая мера позволит сократить интервалы движения в часы пик до 16 минут.

На маршруте №198 (улица Жени Егоровой – станция метро «Парнас») по будним дням будет введено два дополнительных автобуса и один в выходные. Ожидание транспорта сократится с 17 до 12 минут. По маршруту №327 (город Колпино – станция метро «Пролетарская») ежедневно будут курсировать три дополнительных автобуса. Интервалы движения в час пик будут сокращены с 18 до 13 минут.

Третьей новостью стал ожидаемый в ближайшие дни всплеск заболеваемости гриппом в Петербурге. Как обычно, он случится с февраля по март.

Медицинские учреждения Северной столицы готовятся к эпидемии. Например, в больнице имени Боткина за долгие годы вернулись к практике приема несовершеннолетних. Открыты два детских отделения почти на 100 коек. Как отметили специалисты, половина населения в городе привита и вакцина соответствует структуре вирусов этого сезона.

На настоящий момент эпидемиологические пороги не превышены. К врачам в неделю обращаются от 1,5 до 9 тыс. человек. В группе риска находятся дети и лица, страдающие хроническими заболеваниями. В качестве профилактики им следует носить медицинские маски.

Врачи рекомендуют при первых признаках заболевания идти в больницу, а не на работу.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и АБН.