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Как не проспать: несколько эффективных способов проснуться рано и бодрым

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© Фото: Unsplash / Clark Tibbs

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Вставать с кровати вовремя – для многих настоящий подвиг. «Санкт-Петербург.ру» подобрал несколько советов, как оторвать голову от подушки, выбраться из-под теплого одеяла и не проспать дела.

Советы «ложиться спать раньше» и «правильно питаться» могут показаться очевидными, однако они самые эффективные. Если у вас возникают проблемы со сном или вас одолевает сонливость по утрам – поменяйте свой режим и рацион. Например, с сегодняшнего дня.

 

Будильник в правильном месте

 

Будильник нужно оставлять максимально далеко от кровати. Его даже можно убрать в диван или положить среди вещей в шкафу. Почему бы и нет?

Еще телефон можно вложить в носок, чтобы усложнить себе задачу в борьбе с сенсорным экраном после пробуждения.

 

Правильный будильник

 

Вовсе не обязательно покупать убегающий будильник на колесиках или летающий с пропеллером. Хотя некоторым соням такие гаджеты очень помогают.

Союзником в быстром пробуждении может стать мобильный телефон, а правильное приложение-будильник заставит вас взбодриться. Например, встряхнуть смартфон 40 раз, решить несколько несложных математических примеров, сложить пазлы или сфотографировать зубную щетку. Пожалуй, такие вещи – самый эффективный способ проснуться.

Если вы решили попробовать способ с фотографированием чего-либо, то после первой установки будильника обязательно проверьте, получается ли его отключить. Если возникли трудности – зарегистрируйте другое место.

Самое адекватное приложение – Alarmy. Оно бесплатное (но с рекламой) и срабатывает без нареканий.

Скачать: iOS или Android

Не стесняйтесь подстраховать Alarmy еще одним будильником в стандартном приложении на телефоне. Так, на всякий случай и чтобы не переживать.

Фото: Unsplash / Icons8 team
 

Звонок другу

 

Раньше существовал сервис «Будист», пользователи которого могли созваниваться и будить друг друга по утрам. Собеседник выбирался случайным образом. Если его не было – вам звонил заботливый робот.

Несколько лет назад сервис перерос в проект Wakie. Там не только будят по утрам, но и, например, изучают иностранные языки.

Скачать: iOS или Android

Если вас не прельщает идея того, что с утра вам позвонит незнакомец – попросите об этом друга. Особенно удобно, если вам нужно вставать в одно время.

Возьмите за привычку после подъема сразу созваниваться. Это работает, потому что вы возьмете на себя часть ответственности за другого человека и его прогулы. Такие вещи бодрят.

 

Стакан воды

 

Представьте, что вы убрали телефон в шкаф – это уже вызов! А если на телефоне установлено приложение, которое заставит вас дойти до кухни и сфотографировать йогурт в холодильнике? Двойной вызов!

Но если и этого мало: оставляйте с вечера рядом с будильником стакан или бутылку воды. Пара глотков воды комнатной температуры помогут проснуться быстрее.

Фото: Unsplash / Jon Tyson
 

Встать в первые 10 секунд

 

Никаких «еще минуточку» после звонка будильника. Вставайте с кровати сразу (или хотя бы садитесь прямо). Так вы с меньшей вероятностью уснете снова.

 

Почему вечером спать не хочется, а утром хочется

 

Столь сильное желание снова лечь в кровать с утра – это защитная реакция мозга. В полубессознательном состоянии он хочет отгородиться от работы и напряжения.

Именно по этой причине, если снова уснуть, нам может присниться начало рабочего дня или, например, чистка зубов. Так наш мозг экономит энергию – просто фантазирует.

Поэтому почаще себя дисциплинируйте и все у вас получится.

 

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