«Почему мы болеем?»: несколько причин ходить в шапке зимой

Болезни ушей
Отсутствие головного убора, защищающего уши от холода и ветра, – прямой путь к отиту и дальнейшему нарушению слуха.
Кстати, возле ушей расположены не только слуховые проходы, а еще миндалины и слизистые носа. Поэтому шапка защищает нас от гайморита, фронтита и ангины.
Переохлаждение головы
Оно чревато менингитом – воспалением мозговой оболочки. Все просто: не носите шапку – происходит переохлаждение – ослабляется иммунитет – цепляются вирусы и бактерии – повышается вероятность заболеть.
Помните, что обычная шапка всегда лучше, чем просто теплые наушники.
Невралгия
Переохлаждение также нередко становится причиной невралгии тройничного и лицевого нерва. Это заболевание может вызвать паралич лицевой мускулатуры (часто из-за него половина лица буквально перекашивается).
Если на морозе почувствуете стреляющую боль в голове – сразу обратитесь к врачу.
Фото: Unsplash / Joseph Pearson
Головные боли
На холоде в мозг поступает больше крови (поэтому первые 20-30 секунд на морозе вы можете чувствовать болезненные ощущения). Из-за этого страдают сосуды, и чаще болит голова.
Хотя бы надевайте капюшон.
Выпадение волос
Повторимся: холод сужает сосуды – ухудшается кровообращения. Из-за этого еще страдают волосы: они становятся тусклыми и ломкими.
В дальнейшем это может стать причиной их выпадения, потому что к волосяным луковицам поступает меньше питательных веществ.