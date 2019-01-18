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«Почему мы болеем?»: несколько причин ходить в шапке зимой

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© Фото: Unsplash / yns plt

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Шапка частенько портит прическу, электризует волосы и «подходит не всем», однако носить ее все-таки нужно. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, почему здоровье намного важнее.

Болезни ушей

 

Отсутствие головного убора, защищающего уши от холода и ветра, – прямой путь к отиту и дальнейшему нарушению слуха. 

Кстати, возле ушей расположены не только слуховые проходы, а еще миндалины и слизистые носа. Поэтому шапка защищает нас от гайморита, фронтита и ангины.

 

Переохлаждение головы

 

Оно чревато менингитом – воспалением мозговой оболочки. Все просто: не носите шапку – происходит переохлаждение – ослабляется иммунитет – цепляются вирусы и бактерии – повышается вероятность заболеть. 

Помните, что обычная шапка всегда лучше, чем просто теплые наушники.

Невралгия

 

Переохлаждение также нередко становится причиной невралгии тройничного и лицевого нерва. Это заболевание может вызвать паралич лицевой мускулатуры (часто из-за него половина лица буквально перекашивается).

Если на морозе почувствуете стреляющую боль в голове – сразу обратитесь к врачу.

Фото: Unsplash / Joseph Pearson
 

Головные боли

 

На холоде в мозг поступает больше крови (поэтому первые 20-30 секунд на морозе вы можете чувствовать болезненные ощущения). Из-за этого страдают сосуды, и чаще болит голова.

Хотя бы надевайте капюшон.

Выпадение волос

 

Повторимся: холод сужает сосуды – ухудшается кровообращения. Из-за этого еще страдают волосы: они становятся тусклыми и ломкими. 

В дальнейшем это может стать причиной их выпадения, потому что к волосяным луковицам поступает меньше питательных веществ.

Фото: Unsplash /  Hello Lightbulb
 

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