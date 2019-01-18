«Почему мы болеем?»: несколько причин ходить в шапке зимой

Болезни ушей

Отсутствие головного убора, защищающего уши от холода и ветра, – прямой путь к отиту и дальнейшему нарушению слуха.

Кстати, возле ушей расположены не только слуховые проходы, а еще миндалины и слизистые носа. Поэтому шапка защищает нас от гайморита, фронтита и ангины.

Переохлаждение головы

Оно чревато менингитом – воспалением мозговой оболочки. Все просто: не носите шапку – происходит переохлаждение – ослабляется иммунитет – цепляются вирусы и бактерии – повышается вероятность заболеть.

Помните, что обычная шапка всегда лучше, чем просто теплые наушники.

Невралгия

Переохлаждение также нередко становится причиной невралгии тройничного и лицевого нерва. Это заболевание может вызвать паралич лицевой мускулатуры (часто из-за него половина лица буквально перекашивается).

Если на морозе почувствуете стреляющую боль в голове – сразу обратитесь к врачу.

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Головные боли

На холоде в мозг поступает больше крови (поэтому первые 20-30 секунд на морозе вы можете чувствовать болезненные ощущения). Из-за этого страдают сосуды, и чаще болит голова.

Хотя бы надевайте капюшон.

Выпадение волос

Повторимся: холод сужает сосуды – ухудшается кровообращения. Из-за этого еще страдают волосы: они становятся тусклыми и ломкими.

В дальнейшем это может стать причиной их выпадения, потому что к волосяным луковицам поступает меньше питательных веществ.

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