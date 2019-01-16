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В России запустят официальное приложение для регистрации ДТП

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»

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Зарегистрировать аварию и получить выплату по ОСАГО можно будет через «Госуслуги».

Оформлять документы о ДТП для получения выплат по ОСАГО станет проще. Извещение об аварии вместо подачи страховщику на бланке теперь можно будет направить через специальное мобильное приложение. Проект соответствующего постановления подготовило правительство. Об этом сообщают «Ведомости».

Приложение поможет автомобилистам, которые оформляют ДТП по Европротоколу, не вызывая сотрудников полиции. Это возможно, если в аварии участвовали два автомобиля, у их владельцев есть полисы ОСАГО, нет пострадавших, нет разногласий в отношении виновника ДТП, а ущерб составляет до 400 тыс. рублей (для Москвы и области, для Петербурга и области) или до 100 тыс. рублей (для остальных регионов).

Разработает приложение Российский союз автостраховщиков (РСА) и Центробанк, выступающий регулятором для страховой отрасли. Оно будет добавлено на портал «Госуслуг». Запуск приложения должен пройти в 2019 году. Сначала его протестируют в Москве и Петербурге.

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