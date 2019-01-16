В Петербурге из транспорта перестанут высаживать несовершеннолетних безбилетников

Комитет по транспорту запретит кондукторам высаживать детей из транспорта, которые не смогли оплатить проезд. Об этом сообщает уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

По данным Агапитовой, комитет утвердил единый регламент действия для кондукторов, которые заметили несовершеннолетнего «зайца». Ребенку разрешат доехать до пункта назначения, даже если у него истек срок действия карты или, например, он забыл ученический дома.

Кондукторы должны будут сообщать в диспетчерскую службу о каждом подобном случае, а диспетчеры передавать информацию в комитет по транспорту.

Изменения внесли в должностные инструкции кондукторов «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса».