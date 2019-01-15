Петербург второй раз подряд стал самым инновационным регионом России

Петербург стал самым инновационным регионом России второй год подряд. Об этом во вторник, 15 января, сообщили представители Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) в ходе Гайдаровского форума в Москве.

На втором месте рейтинга расположился Татарстан, на третьем – Москва.

Рейтинг составляется на основании 29 индикаторов, объединенных в четыре группы: научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности и инновационная активность региона. В этом году впервые полноценно учитывался показатель интенсивности проведения публичных инновационных мероприятий.

По словам главы комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максима Мейксина, Северная столица обогнала другие регионы по таким показателям, как удельный вес инновационных предприятий в общем числе организаций, доля высокотехнологичных отраслей в ВРП, число заявок на патенты на миллион экономически активного населения и инновационная активность региональных властей.

Рейтинг инновационных регионов России был разработан АИРР в 2012 году совместно с Минэкономразвития. Он позволяет выявить лидеров по каждому компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона.

В прошлом году Петербург также возглавил рейтинг. Второе место отдали Москве, третье – Татарстану.