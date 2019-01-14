Конную статую Николая I переименовали на «Памятник тряпке» в Google Maps

Конная статуя Николая I на Исаакиевской площади отображается на Google Maps как «Памятник тряпке». В настоящий момент она закрыта строительными лесами.

На шутку пользователей сервиса петербуржцы обратили внимание в соцсетях.

С осени 2018 года началась первая в истории памятника комплексная реставрация. В КГИОП рассказывали, что работы могут продлиться до двух лет. Восстанавливать статую взялась мастерская «Наследие». Подрядчик за 23,95 млн руб. отремонтирует фонари и еще за 26,97 млн руб. – сам монумент и ограды вокруг него.

Фото: скриншот с сайта Google Maps