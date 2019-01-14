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Пенсионер из Петербурга слепил из снега метровую копию Исаакиевского собора

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© Фото: Instagram / @fedoseev9804

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Высота скульптуры составляет более одного метра.

Пенсионер из Петербурга Владимир Кузьмин слепил у себя во дворе на Ланском шоссе копию Исаакиевского собора из снега. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Кузьмин использовал для лепки пилу, ножовку по металлу, картонные коробки, стаканчики и воду. Лишние элементы он убирал кухонной теркой.

Идея заняться лепкой Кузьмину пришла во время работы водителем. С 2010 года он изучает ремесло и радует соседей постройками из снега.

До этого пенсионер лепил из снега копии яйца Фаберже, Петропавловского собора и Спаса на крови.

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