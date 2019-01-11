Набережную Смоленки отремонтируют за 80 млн рублей до сентября 2019 года

ГБУ «Мостотрест» собирается заключить два контракта на ремонт набережной Смоленки за 80 млн рублей с единственным подавшим заявление на аукционы участником – «Ремонтно-строительным управлением №16». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать левый и правый берега реки Смоленки на участке от Наличной улицы до Кораблестроителей. Стоимость работ по каждому из контрактов составляет 39,9 млн рублей.

РСУ-16, согласно условиям, снимет на тротуарах старое асфальтовое покрытие и заменит его на бетонные плиты, а также установит стальные перила на мостах. Работы должны быть завершены до сентября 2019 года.

Компания единственная подала заявку на чистку и покраску ограждений набережной Приморского проспекта, реставрацию гранитной облицовки Малоохтинского моста, замену шумозащитных экранов путепровода на проспекте Стачек, а также замену гранитных тумб и стальных перил на набережной реки Карповки. Общая стоимость работ – 39,9 млн рублей. Подрядчик должен завершить их до 15 октября 2019 года.