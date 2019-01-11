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МЧС: В выходные в Петербурге будет снежно и ветрено

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© Фото: Instagram / @nikitakits

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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Петербуржцев ждут снежные и ветреные выходные, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ночь на субботу, 12 января, ожидается мокрый снег и слабая метель. Днем в отдельных районах пройдет небольшой снегопад. Ветер поднимется до 12 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -2 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.

В ночь на воскресенье, 13 января, ожидается похолодание до -8 градусов. В течение дня пройдет небольшой снег, а температура воздуха опустится до -6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Водителей попросили соблюдать безопасную скорость и дистанцию между автомобилями.

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