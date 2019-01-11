В Выборге после реконструкции открыли башню святого Олафа

В Выборге после годовой реконструкции открыли для посещений башню Олафа. Об этом сообщает пресс-служба Выборгского замка.

С 12 января башня будет открыта в среду, четверг и пятницу с 12:00 до 16:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. В понедельник и вторник – выходной.

Посетить сооружение можно будет в составе экскурсионной группы. Стоимость билета – 500 рублей. В стоимость входит посещение музея (три этажа постоянной экспозиции), выставочного зала (подводная археология и подъем на смотровую площадку. Смотровая площадка находится на высоте более 40 метров, поэтому администрация замка просит посетителей рассчитывать силы.

Реконструкция башни святого Олафа началась в феврале 2017 года. За год там собирались восстановить межэтажные перекрытия, отделать полы и стены, отреставрировать облик интерьеров.