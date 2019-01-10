Строительство крупнейшей в Европе ледовой арены на месте СКК планируют начать в 2020 году

Строительство новой ледовой арены на месте СКК «Петербургский» должно начаться в 2020 году. Об этом сообщил заместитель председателя совета директоров клуба СКА Александр Медведев.

«У нас год на подготовку проекта, для проведения всех тендерных процедур, выбора подрядчика. Времени достаточно», – заявил он.

Новый ледовый комплекс должен принять игры по хоккею во время ЧМ-2023. Он будет вмещать до 21,5 тыс. человек и станет крупнейшим в Европе. Ранее сообщалось, что реконструкция СКК может обойтись ХК СКА в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. Перестройка прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. метров недвижимости, может стоить еще 4-5 млрд рублей.

СКК был открыт 19 мая 1980 года в преддверии Олимпиады-80.