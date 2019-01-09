  • 10 Январь 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 12:22 67.0243  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 12:22 77.2813  
Нефть($) 10.01.2019 60.77 1.17
Нефть(p) 10.01.2019 4016.40 +83.32

Картина дня: прорыв трубы на Большевиков, уборка снега и рыжий кот в метро

Автор:


© Фото: «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте»

Темы дня

Кто пострадал при аварии и как петербуржцы оценили уборку снега.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал очередной прорыв трубы на проспекте Большевиков у дома №2. Первыми об этом 8 декабря написали «78» (07:43), АБН (11:50) и АиФ (12:05).

Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Большевиков утром 8 января. Улицу заволокло паром, а движение транспортных средств было остановлено. В результате ЧП пострадала 38-летняя женщина – у нее ожоги голени и стопы. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В 07:00 9 декабря на участке восстановили циркуляцию воды. Теплоэнергетики заменили 15 метров трубопровода.

Магистраль была построена 37 лет назад. Как пишет «Фонтанка», это та самая труба, за починкой которой приезжал следить врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Это произошло 19 декабря, но 24 декабря прорыв повторился. Тогда жители писали в соцсетях, что это не первая авария на одном и том же участке. В настоящий момент Беглов взял под личный контроль устранение прорыва. По его словам, проектирование резервной трубы уже началось. В марте 2019 года она будет установлена.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало недовольство петербуржцев уборкой снега в городе. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (07:55), «Невский новости» и АиФ (09:10).

Представители движения «Красивый Петербург» опубликовали результаты опроса, который был посвящен качеству уборки снега. В нем приняли участие более тысячи горожан. Респонденты оценивали качество уборки визуально и «по ощущениям».  

«Отлично» поставили три человека, «хорошо» – пять петербуржцев. Оценки «удовлетворительно» выбрали 23,6% респондентов, «неудовлетворительно» – 48%. Еще 21% опрошенных выбрали вариант «уборка не замечена».

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало изображение рыжего кота в петербургском метрополитене. Первыми об этом сообщили «78» (15:20), ПД и АБН (15:30).

Хвостатый «прячется» на панно из мрамора, которое называется «Деревня Волково». Находится оно на станции «Волковская». По сюжету мозаики, кот подкрадывается к красноглазой сове у стога сена. Художник Александр Быстров в качестве фона для происходящего выбрал пейзаж сонного петербургского пригорода, над которым кружат птицы.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Фонтанка».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге зимой сходить в бассейн под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно поплавать с видом на природу даже в морозные дни.

    читать далее →

    Топ-5 катков Петербурга под открытым небом

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места в Северной столице, где можно покататься на коньках.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с необычными десертами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где попробовать мороженое с черным чесноком, суп из ягод и меренги, приготовленные в жидком азоте.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.01.19
    Мясорубки Dauken
    08.01.19
    MetaTrader4 и роль стратегии в торговле на Форекс
    03.01.19
    Parimatch: проверенная компания для бетторов
    27.12.18
    Технический и фундаментальный анализ рынка Форекс
    27.12.18
    Интернет-магазин стильных наручных часов
    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram