Картина дня: прорыв трубы на Большевиков, уборка снега и рыжий кот в метро

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал очередной прорыв трубы на проспекте Большевиков у дома №2. Первыми об этом 8 декабря написали «78» (07:43), АБН (11:50) и АиФ (12:05).

Трубу с горячей водой прорвало на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Большевиков утром 8 января. Улицу заволокло паром, а движение транспортных средств было остановлено. В результате ЧП пострадала 38-летняя женщина – у нее ожоги голени и стопы. Она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В 07:00 9 декабря на участке восстановили циркуляцию воды. Теплоэнергетики заменили 15 метров трубопровода.

Магистраль была построена 37 лет назад. Как пишет «Фонтанка», это та самая труба, за починкой которой приезжал следить врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Это произошло 19 декабря, но 24 декабря прорыв повторился. Тогда жители писали в соцсетях, что это не первая авария на одном и том же участке. В настоящий момент Беглов взял под личный контроль устранение прорыва. По его словам, проектирование резервной трубы уже началось. В марте 2019 года она будет установлена.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало недовольство петербуржцев уборкой снега в городе. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (07:55), «Невский новости» и АиФ (09:10).

Представители движения «Красивый Петербург» опубликовали результаты опроса, который был посвящен качеству уборки снега. В нем приняли участие более тысячи горожан. Респонденты оценивали качество уборки визуально и «по ощущениям».

«Отлично» поставили три человека, «хорошо» – пять петербуржцев. Оценки «удовлетворительно» выбрали 23,6% респондентов, «неудовлетворительно» – 48%. Еще 21% опрошенных выбрали вариант «уборка не замечена».

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало изображение рыжего кота в петербургском метрополитене. Первыми об этом сообщили «78» (15:20), ПД и АБН (15:30).

Хвостатый «прячется» на панно из мрамора, которое называется «Деревня Волково». Находится оно на станции «Волковская». По сюжету мозаики, кот подкрадывается к красноглазой сове у стога сена. Художник Александр Быстров в качестве фона для происходящего выбрал пейзаж сонного петербургского пригорода, над которым кружат птицы.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и «Фонтанка».