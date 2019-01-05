В Петербурге появилось новогоднее граффити с отсылкой к СССР

На стене дома на углу Суворовского и Невского проспектов появилось граффити с изображением Нового года в эпоху СССР. Его автор, художник Паша Кас поделился фотографией своей работы в Instagram.

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На рисунке изображена приоткрытая дверь, за которой девочка в советской школьной форме, стоя на табурете, украшает елку с красной звездой на верхушке.

В комментарии к публикации художник подписал: «С новым годом, товарищи!»