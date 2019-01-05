МЧС напомнило петербуржцам, что делать, если провалился под лед

В случае провала под лед необходимо сохранять спокойствие и хладнокровие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Спасатели рассказали, что даже плохо плавающий человек может удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, которая образуется под одеждой. По мере намокания одежды эффект теряется, однако этого времени должно хватить, чтобы выбраться из полыньи.

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Дышать нужно медленно и глубоко. Руки необходимо раскинуть в стороны, чтобы цепляться за кромку льда и не погрузиться под воду с головой.

Следует осторожно, без резких движений, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем другую ногу, после чего медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

Выбравшись, необходимо переодеться в сухую одежду и съесть сладкого. Активные движения и разминка помогут согреться.

В середине декабря в ЗакСе Петербурга приняли законопроект об ужесточении ответственности за выход и выезд на опасный лед. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей.